Kopf von Belgiens WM-Team : Der Ausdrucksspieler Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne ist zurückhaltend, doch mit dem Ball am Fuß verschwinden alle Schwierigkeiten. Mit seinem Ehrgeiz und Können holt der Belgier mehr aus einer Mannschaft heraus, als in ihr steckt.

Um den Vorstandsvorsitzenden zu überzeugen, sollte Michael Reschke einen einzigen Satz sagen. Er, der für den FC Bayern früher Spieler suchte, saß in der Saison 2014/2015 immer wieder in der Säbener Straße in München, wo er mit Karl-Heinz Rummenigge über einen dünnen Mittelfeldspieler aus Wolfsburg diskutierte.

Er erklärte, warum er sich so sicher sei, dass der sich selbst in der fähigsten deutschen Fußballmannschaft durchsetzen werde. So diskutierten Rummenigge und Reschke Stunde für Stunde, ehe der Vorstandsvorsitzende den Technischen Direktor eines Tages fragte, wie er das, was für den Spieler spreche, in einem Satz sagen würde.