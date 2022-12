Trends der WM in Qatar : Ballbesitzfußball spielt keine große Rolle

Für mich hat der Verlauf dieser WM gezeigt, dass wieder mehr auf die mannschaftliche Geschlossenheit geachtet wird. Mir haben in dieser Beziehung zum Beispiel die Niederländer sehr imponiert. Dort wusste jeder Spieler, was seine Rolle ist, was er für die Mannschaft, was er für den Erfolg zu tun hat. Da wurden persönliche Eitelkeiten dann hinten angestellt.

Zum Beispiel Frenkie de Jong, der im Verein viel offensiver spielt, als er es bei der WM in der Nationalmannschaft getan hat. Aber er wusste, dass es für den Erfolg der Mannschaft wichtig war, im defensiven Mittelfeld zu spielen. Ich war aus Trainersicht wirklich begeistert, wie gut die Niederländer, die ich gegen die USA live gesehen habe, als Mannschaft funktioniert haben. Das traf auch auf die Japaner zu, die einige Situationen wie eine Spitzenmannschaft gelöst haben, wie unsere Spielanalysen gezeigt haben