Lange Nachspielzeiten bei WM : Gibt es bald auch in der Bundesliga mehr Nachspielzeit?

Was lange währt: Allein in den ersten vier Spielen der WM wurden 64 Minuten nachgespielt.

Schon die bloßen Zahlen klingen nach Drama und Aufregung: Tor für die Niederlande in der 99. Minute und Elfmeter in der 13. Minute nach Ablauf der regulären Spielzeit. So erzielte der Iraner Mehdi Taremi bei der 6:2-Niederlage seines Landes den spätesten Treffer der WM-Geschichte, aber die Gefahr ist groß, dass ihm dieser Rekord in den kommenden drei Wochen wieder abgenommen wird. Denn alle Spiele dauern länger als gewohnt, 64 Minuten wurden alleine in den ersten vier Partien nachgespielt. „Was ist hier los?“, fragen sich viele Zuschauer, überraschend kommt dieses ungewohnte Vorgehen der Unparteiischen aber keinesfalls.

Pierluigi Collina, der Schiedsrichter-Chef des Weltverbandes FIFA, hatte die neue Berechnung der Nachspielzeiten bereits am vergangenen Freitag erläutert. Was zunächst wie eine kleine Justierung klang, entpuppt sich nun als massiver Einschnitt in die Tektonik des Spiels. „Wir werden die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht“, hatte Collina gesagt. Es werde bei diesem Turnier „recht normal, dass es sieben, acht oder neun Minuten Nachspielzeit geben kann“. Alleine ein Torjubel dauere oft 90 Sekunden, die künftig konsequent nachgespielt werden; alle Unterbrechungen, die länger als 15 Sekunden dauern, sollen bei dieser WM aufaddiert und nach 45 beziehungsweise 90 Minuten nachgeholt werden. „Ziel ist, den Zuschauern das größtmögliche Spektakel zu bieten“, erklärte Collina diese neue Variante des Höher, Schneller, Stärker, dem der FIFA-Fußball entschlossen folgt. In diesem Fall ist es allerdings möglich, dass viele Spiele tatsächlich attraktiver werden.