Marokkos WM-Triumph : Arabische Fußballträume

In der ganzen arabischen Welt wird Marokkos Viertelfinaleinzug als Triumph gefeiert. Markiert das Turnier ein Erwachen des Fußballs in dieser Region? Zweifel sind angebracht.

Der marokkanische Journalist, der am Mittwoch in einer BBC-Sendung zu dem Sensationserfolg über Spanien befragt wurde, trug immer noch etwas ungläubig den Kreis der Fußballnationen vor, in deren Gesellschaft sich die Nationalmannschaft seines Landes jetzt befindet: Frankreich, England, Holland, Portugal, Kroatien, Argentinien, Brasilien. Und eben Marokko. In der ganzen arabischen Welt wurde der Viertelfinaleinzug als arabischer Triumph gefeiert.

Und Walid Regragui der marokkanische Trainer, sieht sogar schon eine Zukunft, in der solche Siege weniger sensationell sind. Die nächste Generation, sagte er, solle zumindest wagen können, vom WM-Titel zu träumen.