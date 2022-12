WM-Aus gegen Frankreich : Kane ist Englands tragischer Held

Aktualisiert am

Nun scheitern die Engländer schon ohne Elfmeterschießen an einem Elfmeter. Kapitän Harry Kane wird gegen Frankreich zur tragischen Figur. Warum das Aus für die Engländer besonders ärgerlich ist.

Als nur noch Harry Kane und Hugo Lloris im Strafraum standen, als der Kapitän der Engländer und der Kapitän der Franzosen auf den Ball, der dort auf dem Elfmeterpunkt döste, starrten, als der Stürmer und der Torhüter dann trippelten, als Kane schoss und Lloris sprang, als dieses dramatische Duell der Weltmeisterschaft seinen Wilder-Westen-Moment erreichte, hätte das auch der Höhepunkt einer englischen Entwicklung werden sollen, die 22 Jahre davor angefangen hatte.

Damals, im Dezember 2000, schickte die englische Football Association (FA) eine Delegation in das französische Dorf Clairefontaine-en-Yvelines, wo das Leistungszentrum des französischen Fußballverbands steht. Mit dabei: Les Reed, zu der Zeit Direktor der Technischen Entwicklung. Er wollte, so sagte er es nun nochmal dem „Guardian“, wesentliche Elemente des französischen Spiels, das direkte Passen oder das Bewegen ohne Ball, in England etablieren.

Wie gingen die Franzosen mit den Gästen und Gegnern um? „Sie haben uns alles gesagt“, sagte Reed. Und auch wenn es dann noch bis 2012 dauerte, ehe die FA ihre neue Fußballakademie St George's Park fertigstellte, waren es seit dem Besuch der Delegation die Entwicklungen in Frankreich, die man in England besonders beobachtete.

Im Januar 2011, als Les Reed schon wieder weg und St George’s Park fast fertig war, stellte die FA Gareth Southgate ein. Er sollte das englische Coaching entwickeln und wurde im September 2016 selbst Trainer der Nationalmannschaft. Er profitierte von dem frischen Ausbildungssystem, das auch mit französischem Einfluss entstanden war. Seine Turnierbilanz: WM-Halbfinale 2018, EM-Finale 2021. Es waren aber trotz der eigenen Erfolge weiter die Franzosen, die die Engländer mehr fürchteten als alle anderen. Als sich das Duell in dieser WM-Woche in Qatar anbahnte, sagte Steve Holland, Southgates Assistenztrainer, dass sich sein Verband seit zwei Jahren auf dieses Duell vorbereite.

Und vor dem Viertelfinale an diesem Samstag fasste der „Guardian“ die gemeinsame Geschichte dann so zusammen: „England hat Jahre damit verbracht, Frankreich zu kopieren. Können sie sie jetzt entthronen?“

Und damit wieder in den Strafraum im Al Bayt Stadium, wo in der 84. Minute Harry Kane schoss und Hugo Lloris sprang.

Es stand in diesem Moment 2:1 für Frankreich. Weil der französische Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni aus der Distanz das 1:0 geschossen hatte (17. Minute). Weil Tchouaméni den englischen Stürmer Bukayo Saka im Strafraum gefoult und Harry Kane den Strafstoß versenkt hatte (54.). Und weil der französische Stürmer Oliver Giroud das 2:1 geköpft hatte (78.).

Doch es lag etwas Englisches in der Luft. Im Vergleich mit den Franzosen haben die Engländer weniger Talent, aber an diesem Abend hatten sie sicher nicht weniger zu bieten. Und als der französische Verteidiger Theo Hernandez den eingewechselten englischen Stürmer Mason Mount im Strafraum anrempelte und der Schiedsrichter mit Videohilfe den nächsten Strafstoß verhängte, konnte man einen Kipppunkt erkennen.