Russlands Angriffskrieg : Der schwere Weg der Ukraine zur Fußball-WM

Russland darf wegen des Angriffskriegs nicht an der Fußball-WM 2022 in Qatar teilnehmen. Die Ukraine hat noch die Chance auf die Qualifikation. Doch rund um die Auslosung stellen sich einige Fragen.

Ob die Ukraine an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Qatar teilnimmt, ist weiter unsicher. Die Mannschaft von Trainer Olksandr Petrakov, der im vergangenen August Andrej Schewtschenko ablöste, wurde in Gruppe D Zweiter hinter Weltmeister Frankreich und sicherte sich so einen Platz in den europäischen Play-offs. Dort sollte die Ukraine vergangene Woche in Schottland spielen.

Wegen des russischen Angriffskrieges aber wurde die Partie zunächst in den Juni verlegt. Ob sie dann stattfinden kann, ist unsicher und hängt vom weiteren Verlauf des Kriegs ab. Solange in der Heimat Bomben fallen und Menschen sterben, ist ein Fußballspiel mit der Ukraine unvorstellbar. Sollten sich die Blau-Gelben in Schottland durchsetzen, würde im Play-off-Finale Wales warten, das sich im Halbfinale mit 2:1 gegen Österreich durchgesetzt hatte.

Falls der Krieg weiter andauert, wird der Fußball-Weltverband FIFA eine Entscheidung treffen müssen. Theoretisch ist auch noch länger Zeit als Juni. Die WM-Endrunde in Qatar beginnt am 21. November. Die Gruppen, mit Platzhaltern, werden an diesem Freitag ausgelost. Bekannteste Spieler der Ukraine sind Oleksandr Zinchenko von Manchester City und Andrej Jarmolenko, der einst bei Borussia Dortmund aktiv war und nun für West Ham United spielt. Die Ukraine war bisher nur 2006 in Deutschland für eine WM qualifiziert. Damals verlor die Mannschaft im Viertelfinale gegen Italien.

Der FIFA-Kongress in Doha am Donnerstag fand ohne Delegierte aus der Ukraine statt. Stattdessen wurde ein kurzes Video des Verbandspräsidenten Andrij Pawelko eingespielt, der in Schutzweste auf einem Platz in der Ukraine stand. Pawelko berichtete von im russischen Angriffskrieg getöteten Fußballern und sprach vom „Horror des Kriegs“, der überwunden werden müsse. „Wir sind überzeugt, dass wir die Aggressoren zurückdrängen und gewinnen können“, sagte Pawelko.

Russland fehlt bei Fußball-WM in Qatar

„Wir möchten keinen Luftalarm hören, wir wollen wieder Fangesänge. Wir wollen wieder volle Stadien statt zerbombter Städte – das sind unsere Ziele“, sagte er in der aufgezeichneten Botschaft. Im Kongresssaal in Doha saß eine russische Delegation, die nicht das Wort ergriff. Beim Aufruf der Teilnehmer war die Ukraine als „anwesend“ aufgeführt worden, eine Online-Teilnahme an den Abstimmungen war möglich.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigte am Donnerstag die Entscheidung, den russischen Fußballverband nach dem Angriff auf die Ukraine nicht gänzlich auszuschließen. „Wenn wir nicht Möglichkeiten wie diese haben, wie diesen Kongress, um Menschen zusammenzubringen, dann können wir es bleiben lassen und nach Hause gehen“, sagte Infantino während der Pressekonferenz nach der Vollversammlung des Weltverbands in Doha. In der Hauptstadt Qatars waren auch Funktionäre aus Russland vor Ort, aus der Ukraine hingegen nicht.

Russische Mannschaften und Sportler sind vom Weltsport weitgehend ausgeschlossen, auch im Fußball. Zuletzt hatte der Internationale Sportgerichtshof CAS den Einspruch der Russen gegen die Suspendierung der Teams durch die FIFA abgelehnt. Die russische Männer-Nationalmannschaft war vor ihrem Playoff-Halbfinale gegen Polen von der WM-Qualifikation ausgeschlossen worden und wird damit nicht bei der Endrunde in Qatar dabei sein. „Ich hoffe, dass der Konflikt beendet werden kann“, sagte Infantino. „Am allerersten Tag sind wir wieder dort, um Fußball zu spielen.“