WM-Auftakt der Deutschen : Die heikle Nummer mit der Binde

Wenn die deutschen Fußballspieler am Montagabend ferngesehen haben, dann bedeutete das vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Zerstreuung. Jedenfalls konnten sie am Vorabend ihres Aufbruchs zum ersten WM-Spiel in Doha mit dem guten Gefühl zu Bett gehen, dass Engländer und Niederländer ziemlich unbeeindruckt vom großen Wirbel um das kleine Stückchen Stoff in das Turnier gestartet sind.

Und auch Gareth Bale war bei seinem Elfmeter für Wales von Wackelknien weit entfernt. Ohne Binde, aber mit Bürde – das ließ sich für diese Mitglieder der gesprengten europäischen Protestgruppe nicht sagen.

Dass das für Hansi Flick und sein Team genauso gilt, die an diesem Mittwoch gegen Japan (14.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) in die Weltmeisterschaft starten, ist keine Selbstverständlichkeit.

Die Sorge, das gesellschaftspolitische Thema könnte auf die sportlichen Chancen in Qatar abfärben, war Oliver Bierhoff anzumerken, als er an der Seite von Bernd Neuendorf den plötzlichen Wandel von „One Love“ zu „No Love“ zu erklären versuchte und dabei einen ziemlich blassen Eindruck machte.

Kein Wunder, die Deutschen kennen sich aus mit dem bösen Ende, das politische Verwicklungen und Verwerfungen nehmen können. Direkt vergleichbar ist die Lage mit 2018 nicht. Damals hatten die Aufnahmen Mesut Özils und Ilkay Gündogans mit dem türkischen Staatschef Erdogan und vor allem die Unfähigkeit (und in Özils Fall auch Unwilligkeit), das Thema vom Eis zu bekommen, für Sprengstoff innerhalb des Teams gesorgt. Zudem vergiftete die Debatte das Klima im ganzen (Fußball-) Land, was negativ bis nach Russland ausstrahlte.

Davon ist im Augenblick nichts zu spüren, die Stimmung ist, nach allem, was man sehen und hören kann, so gut wie lange nicht beim Nationalteam. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass auch hier Reibung entsteht – zwischen Spielern, die das Engagement für Diversität und Menschenrechte auch gegen Widerstände hochhalten, und solchen, die sich fragen, was das ganze ausgerechnet bei einer WM soll und wer ihnen das eingebrockt hat.

Fussball-WM 2022 Tabellen

Selbst wenn es im Vorfeld Konsens gab, ist nicht gesagt, dass der in der neuen Lage zuverlässig hält. Falls das Gefühl entstanden sein sollte, dass eine realistische Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen der geplanten Operation unterblieben ist, könnte auch das für Frust sorgen.

Das ist aber, vorerst, Theorie. In der Praxis hat das deutsche Team in erster Linie mit anderen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Ob sich jemand finden lässt, der halbwegs zuverlässig Tore erzielt, ob das Mittelfeld es schafft, den Laden zusammenzuhalten, vor allem aber, ob die Defensive trotz fehlender Spitzenklasse auf den Außenbahnen Stabilität verheißt – das sind Dinge, die sich viel unmittelbarer auf die WM-Chancen auswirken. Dass dazu mit den gut organsierten und bundesligageschulten Japanern gleich ein höchst unbequemer Gegner kommt, macht aus dieser Premiere eine ähnliche heikle Nummer wie vor vier Jahren gegen Mexiko.

Mehr zum Thema 1/

Der potenzielle Trumpf der deutschen Mannschaft ist, neben dem FC Bayern in alter Form, eigentlich der neue Geist, verkörpert auch von Spielern wie Jamal Musiala oder Youssoufa Moukoko. Bis zum schwarzen Montag wegen der bunten Binde deutete manches darauf hin, dass dieser weit tragen könnte, falls Flick und sein Team die ersten Hürden nehmen. Das kann immer noch so kommen. Jetzt aber hat sich die Perspektive erst einmal gedreht: Die deutsche Mannschaft spielt auch gegen Geister, die nicht nur Infantino heißen.