Mehr Tore als Thierry Henry : Der große Abend des Olivier Giroud

Olivier Giroud hatte etwas nachzuholen, daran bestand kein Zweifel, seit die Nummer Neun der französischen Nationalmannschaft vor viereinhalb Jahren in Moskau Weltmeister geworden war. Damals war er allerdings in sieben Spielen als gesetzter Zentrumsstürmer der besten Mannschaft des Planeten nicht nur ohne eigenen Treffer geblieben, er hatte auch noch das Kunststück vollbracht, kein einziges Mal aufs Tor zu schießen.

Jetzt, beim Weltturnier in Qatar vier Jahre später, reichte Giroud eine einzige Partie, um zu zeigen, dass er auch bei einer WM nicht nur als Fleißarbeiter, Vorlagengeber und Anführer, sondern auch als echter WM-Torjäger taugt. Nach seinen zwei Treffern beim 4:1 (2:1) der Franzosen gegen Australien führt er sogar gemeinsam mit Bukayo Saka (England), Enner Valencia (Ecuador) und Mehdi Taremi (Iran) die Torjägerliste des laufenden Turniers an.

„Er war heute sehr effektiv, er ist sehr nützlich wie er mit all den anderen Spielern und Stürmern in unserer Mannschaft verbunden ist“, sagte Trainer Didier Deschamps über Giroud, der mit einem kunstvollen Seitfallzieher beinahe noch einen dritten Treffer erzielt hätte (50.).

Ein Angriffsproblem scheinen die Franzosen also trotz des Ausfalls von Karim Benzema nicht zu haben, denn Ousmane Dembélé, Kilian Mbappé und Antione Griezmann hatten ebenfalls stark gespielt in dieser Partie, die jedoch katastrophal begonnen hatte für den amtierenden Weltmeister. Nicht nur dass Frankreich nach neun Minuten durch ein schön herausgespieltes Tor von Craig Goodwin mit 0:1 in Rückstand geraten war, in der Entstehung des Gegentores hatte sich auch noch Lucas Hernandez schwer verletzt.

Der Linksverteidiger vom FC Bayern war ohne klaren Körperkontakt zu Boden gegangen, hielt sich das rechte Knie und signalisierte sofort, dass er ärztliche Hilfe benötigt. Es wäre den Franzosen und dem Profi zu wünschen gewesen, dass sich die Blessur als weniger schwer entpuppt als sie in den ersten Momenten wirkte. Doch bewahrheiteten sich die Befürchtungen, dass sich das Pech mit Verletzungen bei den Franzosen fortsetzt. Hernandez erlitt einen Kreuzbandriss und wird nicht nur die restliche Weltmeisterschaft verpassen, sondern vermutlich bis zum Saisonende ausfallen. Giroud erklärte: „Wir denken intensiv an Lucas. Ich widme ihm dieses Spiel“.

Diese ersten zehn Minuten passten damit ganz gut zu vielen der Thesen und Theorien, die während der Tage vor dem Turnier zum Titelverteidiger besprochen wurden. Der nächste eigentlich gesetzte Spieler droht auszufallen, das Zusammenspiel wirkte nicht harmonisch und immer wieder wurde untereinander diskutiert. Aber je länger diese erste Halbzeit dauerte, desto deutlicher war auch die fußballerische Überlegenheit Frankreichs zu erkennen.

Die Defensive stand bis auf das Gegentor und einen Pfostentreffer von Jackson Irvine vom FC St. Pauli (45.) ordentlich, und Theo Hernandez, der für seinen verletzten Bruder Lucas in die Partie gekommen war, spielte stark. Ebenso wie Adrien Rabiot, dem aufgrund der Ausfälle von N’Golo Kanté und Paul Pogba eine zentrale Rolle im Team zufällt.

Einige Kritiker misstrauen dem als schwierig geltenden Mittelfeldspieler, aber an diesem Abend spielte er stark, köpfte das 1:1 (27.) und bereitete Girouds 2:1 vor (32.). Frankreich führte kein Feuerwerk der Spielkunst auf, ist an diesem Abend aber insgesamt hervorragend ins Turnier gekommen. „Gerade wie es angefangen hat, kann man am Ende nur zufrieden sein“, sagte Giroud, der nach seinen Toren Nummer 51 und 52 in der Nationalmannschaft öfter getroffen hat als der legendäre Thierry Henry.

Insofern hatte dieser Abend vor den Toren Dohas sogar eine historische Dimension, aber davon wollte Deschamps nach der Partie erstmal nichts wissen. „Ich denke nicht über Rekorde nach“, sagte der Trainer, dem es um die Mannschaft geht. Und auf dieser Ebene lief der Abend – abgesehen von Hernandez‘ Verletzung nahezu perfekt.

Die kalte Dusche zeigte den zur Selbstgefälligkeit neigenden Franzosen, dass auch gegen schwache Australier maximale Energie erforderlich ist und anschließend boten sich viele Gelegenheiten Selbstbewusstsein und gegenseitiges Vertrauen zu entwickeln. Deschamps sprach von „Charakterstärke“, die sein Team gezeigt habe und Giroud ergänzte, dieser Abend sei „gut für die Dynamik und die Moral und die Zuversicht im Team“ gewesen. Am Samstag gegen Dänemark (17.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) geht es weiter für die Franzosen.