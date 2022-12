Aktualisiert am

WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Only Brazil, Brazil, Brazil

Die Luft knistert. Entsetzen, Angst, Hoffnung, die großen Fußballgefühle erfüllen das Stadion – doch die Zuschauer strömen zum Ausgang. Es ist eine schräge WM in Qatar. Das zeigt sich auch beim Public Viewing.

Fans der brasilianischen Mannschaft in Qatar Bild: AFP

Es gibt sie schon, die elektrisierenden Momente in den Stadien, auch wenn mancher das WM-Geschehen eher mit gedämpften Emotionen verfolgt. Zum Beispiel in jenen finalen Minuten der Partie zwischen Uruguay und Ghana, in dem die Südamerikaner 2:0 führen, durch einen Treffer Südkoreas im Parallelspiel plötzlich aber noch ein Tor brauchen, um weiter zu kommen.

In den acht Minuten Nachspielzeit knistert die Luft. Entsetzen, Angst, Hoffnung, die großen Fußballgefühle erfüllen das Stadion. Auch Ghana kann mit zwei Treffern noch weiterkommen, weil Uruguay plötzlich alles nach vorne wirft. Luis Suárez sitzt schockiert auf der Bank, es sollten die letzten WM-Momente einer Legende werden, während sich auf den Rängen Erstaunliches ereignet: Hunderte, wahrscheinlich Tausende Leute strömen zu den Ausgängen und gehen nach Hause. Es ist eine schräge WM.

Haben sie die Dramatik nicht verstanden? Ist es ihnen egal? Rätselhaft. Aber der späte Abend liefert zumindest Hinweise. Da spielt die Schweiz gegen Serbien, der Sieger des auch politisch hoch brisanten Duells erreicht das Achtelfinale. Also auf zur Küstenstraße Corniche, wo es viele Bildschirme gibt. Auf den riesigen Leinwänden im Orient Perl läuft jedoch nur das fast bedeutungslose Spiel der brasilianischen B-Elf gegen Kamerun.

80 Meter weiter im Halul Cafe hängen acht Bildschirme, der Kellner sagt: „Only Brazil“. Beim großen Public Viewing noch ein Stück weiter: Brazil, Brazil, Brazil. Aber ist das andere Spiel nicht spannender? Lächeln, Schulterzucken.

Es wäre bei dieser WM der kurzen Wege einfacher gewesen, ins Stadion zu gehen, als einen Bildschirm zu finden, der zeigt, was wirklich interessant ist an diesem Abend. Aber wahrscheinlich ist auch das, bevor es für Brasilien nun an diesem Montag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) nur eine Frage der Perspektive.