2:0 gegen Senegal : Niederlande jubeln spät

Aktualisiert am

Das Turnier in Qatar nimmt langsam Fahrt auf: Die Niederlande und Senegal liefern sich ein Duell auf Augenhöhe. Dank später Tore setzt sich Oranje durch, den Verlierern bleibt eine tröstende Erkenntnis.

Wenn die Gestaltung der Hochhäuser von Doha tatsächlich etwas über die Attraktivität der Vorrundenpartien aussagen sollte, dann muss das Duell zwischen den Niederländern und dem Senegal zu den Höhepunkten der Gruppenphase gehört haben.

Messi, Kane, Neuer und Bale sind dort zu sehen, und gleich neben dem Niederländer Virgil van Dijk blickt Sadio Mané aus dem Senegal von einem der Glastürme im Zentrum von Doha herunter.

Vielleicht lag es an der Abwesenheit des Superstars vom FC Bayern, dass das Publikum beim 2:0-Sieg der Niederländer zwischen den beiden Nationen kein ganz großes Spektakel zu sehen bekam. Dafür boten die beiden Teams ein ausgeglichenes WM-Spiel, in dem zwei sehr unterschiedliche Fußballkulturen aufeinander getroffen waren. So wie es eben sein soll bei diesem Turnier, das nun langsam Fahrt aufnimmt. Entschieden wurde die Begegnung durch zwei sehr späte Treffer von Cody Gakpo (88.) und Davy Klaassen (90.+9).

Die Niederländer spielten besonders in der ersten Hälfte jene Art von Fußball, wie sie den heimischen Traditionalisten gefällt: mutig, schnell und über die Flügel, aber – ganz der Tradition folgend – nicht besonders kaltblütig im Torabschluss.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Vor allen Dingen über die rechte Seite, über Denzel Dumfries, Steven Berghuis und Cody Gakpo war das Ensemble von Altmeister Louis van Gaal immer wieder gefährlich. Und die Senegalesen waren körperlich präsent, gut sortiert und wenn sie konnten, trugen sie auch selbst ihre Angriffe nach vorne.

Aber aktiver waren zunächst die Niederländer, die abgesehen von van Dijk vom FC Liverpool und de Jong (Barcelona) diesmal nicht als Auswahl von Superstars aus den größten Klubs der Welt angetreten sind, dafür aber mit einer jungen, interessanten Mannschaft.

Gleich nach vier Minuten grätschte Steven Bergwijn knapp an einem Ball in den Fünfmeterraum vorbei, Daley Blind hatte eine gute Kopfballmöglichkeit (16.), und de Jong war zu unentschlossen, als er völlig frei im Strafraum angespielt wurde, aber den richtigen Moment für den Torabschluss verpasste (19).

Das niederländische Tor, in dem Andries Noppert sein Länderspieldebüt gab, war vor der Pause weit weniger in Gefahr. Für viele Beobachter überraschend hatte der Bondscoach den 28 Jahre alten Keeper des SC Heerenveen zur Nummer Eins gemacht.

Fussball-WM 2022 Tabellen

Erst in der 58. Minute musste er einen starken Schuss von Boulaye Dia auf die kurze Ecke seines Tores abwehren (65.), und auch einen 18-Meter-Versuch von Idrissa Gueye (73.) vereitelte er mit einer starken Aktion. In der zweiten Halbzeit waren die Senegalesen die etwas bessere Mannschaft, die späten Gegentreffer hatten daher etwas Tragisches.

Aber die Westafrikaner können sich mit der Erkenntnis trösten, dass das Team auch ohne Mané funktioniert. Der Schock nach der Knieverletzung des Nationalhelden liegt wie ein dunkler Schatten über der Mannschaft und bleibt ein Dauerthema. „Wir hatten die Mannschaft um den besten Spieler herum gebaut, der aber fehlt nun“, sagte Nationaltrainer Aliou Cissé, der sich wenige Stunden vor dem Anpfiff über die Spielgenehmigung von Ismail Jakobs freuen konnte.

Mehr zum Thema 1/

Bis zuletzt war unklar gewesen, ob der Flügelspieler, der in Deutschland aufwuchs und lange für den 1. FC Köln spielte, bei der WM für Senegal spielen darf, zunächst standen die Chancen schlecht.

Erst im letzten Moment erhielt Jakobs, der jetzt bei der AS Monaco unter Vertrag steht, die Spielberechtigung für das Turnier und wurde nach einer Stunde für Abdou Diallo eingewechselt, während bei Oranje der angeschlagene Memphis Depay in die Partie kam, der Angreifer soll im Turnierverlauf zu einem Schlüsselspieler der Niederländer werden.

An diesem Abend gelang ihm noch nichts Entscheidendes, einen Sieg konnte er trotzdem bejubeln. Und die Senegalesen müssen nach diesem ordentlichen Spiel weiterhin hoffen, in den Partien gegen Qatar und Ecuador doch noch ins Achtelfinale einzuziehen.