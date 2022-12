Marokko im WM-Halbfinale : Ein Spektakel für die Geschichtsbücher

Es war der Schrei, der diese Weltmeisterschaft erzittern ließ – und es war fast ein Wunder, dass dafür noch Kraft da war. Als nach acht Minuten Nachspielzeit der argentinische Schiedsrichter Facundo Tello zum letzten Mal in seine Pfeife blies, versanken die marokkanischen Spieler in einen kollektiven Taumel des Glücks und der Erschöpfung, und mit ihnen die meisten der Zuschauer im Al-Thumama-Stadion von Doha.

Über eine halbe Stunde lang hatten die Männer in den roten Trikots sich mit allem, was sie noch an Energie hatten, gegen die portugiesischen Angriffe gewehrt, die immer heftiger und dann immer verzweifelter wurden. Und tatsächlich hielt die marokkanische Festung stand, so dass die Fußballwelt nun über zweierlei staunen kann.

Im Kleinen über die nunmehr acht Stunden, die Marokko bei dieser WM von keinem Gegner bezwungen wurde, aber im Großen zeigte die Uhr etwas ganz anderes am Samstagabend: eine historische Stunde. Zum ersten Mal überhaupt steht eine afrikanische Mannschaft im Halbfinale einer Weltmeisterschaft, und dass es zugleich der Stolz der arabischen Welt bei dieser ersten WM auf arabischem Boden ist, machte die Sache erst recht zu einem Spektakel für die Geschichtsbücher.

Und auch wenn es in der letzten gute halbe Stunde nur noch ums Davonkommen ging: Wie die Mannschaft von Walid Regragui sich davor gegen den nächsten großen Favoriten gewehrt hatte und in der 42. Minute durch En-Nesyri in Führung gegangen war, die bis Ultimo halten sollte – das ist der Stoff einer der besten Geschichten bei dieser WM.

„Afrika ist heute wieder auf der Landkarte des Fußballs“, sagte Trainer Regragui nach Spielschluss. „Wir hatten die Mentalität, haben unser Kapital genutzt. Wir wussten, wir können Geschichte für Afrika schreiben. Ich bin sehr glücklich“, erklärte der 47-Jährige. „Wir hatten die richtige Einstellung für unser Volk, für uns, für Afrika. Für uns afrikanischen Trainer ist es immer schwierig. Man glaubt nicht, dass wir mit solchen Mannschaften taktisch umgehen können.“

Der in Frankfurt aufgewachsene Abdelhamid Sabiri ergänzte: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl.“ Man schaue weiter von Spiel zu Spiel, „hoffentlich geht's so weiter wie heute.“

Am Mittwoch treffen die Marokkaner im al-Bayt-Stadion in al-Khor auf den Sieger des späten Spiels zwischen Frankreich und England (20.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV), für Portugal dagegen ist die WM bitter zu Ende gegangen.

Auch für Cristiano Ronaldo, der in der 51. Minute eingewechselt worden war, und danach einmal zu einem gefährlichen Abschluss kam, den der famose marokkanische Torwart Bono jedoch parierte. Auf dem Weg in die Kabine musste er noch eine Provokation an sich abprallen lassen, er verschwand, ohne darauf einzugehen.

„In der ersten Halbzeit hatten wir Schwierigkeiten, es hatte lange gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind“, erklärte Trainer Fernando Santos. „Die Spieler wollten, aber wir konnten unsere Stärken nicht voll ausspielen, auch wenn wir Torchancen hatten.“

Es war von Anpfiff weg ein Duell zweier Extreme bei dieser WM, auf der einen Seite Portugal, mit zwölf Treffern nach dem Achtelfinale die torhungrigste Mannschaft, so oft hatte sonst nur England getroffen, auf der anderen die Marokkaner, die in Qatar erst einen Gegentreffer in Form eines Eigentors hatten hinnehmen müssen.

Ronaldo auf der Ersatzbank

Cristiano Ronaldo saß wie erwartet wieder auf der Bank, nachdem sein Vertreter Goncalo Ramos beim 6:1 gegen die Schweiz drei Mal getroffen hatte. Die Sache ließ sich erstmal gut an für Portugal, nach knapp fünf Minuten segelte der Ball nach einem Freistoß in den marokkanischen Strafraum, die Position war die richtige für den portugiesischen Angreifer, der sich in den Ball warf, aber vielleicht war Joao Felix der Falsche dafür.