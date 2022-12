Möglicher deutscher Gegner : Marokko schafft die große WM-Überraschung

Aktualisiert am

Es war ohrenbetäubend laut in der Nachspielzeit, an deren Ende ein erlösender Aufschrei der marokkanischen Freude stand. Mit einem 2:1-Sieg gegen Kanada sicherten sich die Nordafrikaner den ersten Platz in der WM-Gruppe F und stehen damit zum zweiten Mal nach 1986 im Achtelfinale einer Fußball-WM. „Es war nicht einfach, diese Möglichkeit zu nutzen, Geschichte zu schreiben“, sagte Trainer Walid Regragui.

„Es ist wunderbar. Wir haben mit unserer Qualifikation für die nächste Runde Geschichte geschrieben“, meinte Torschütze Hakim Ziyech nach dem Schlusspfiff etwas emotionaler: „Ich bin stolz auf das, was wir heute geschafft haben. Wir kämpfen in allen Spielen zusammen.“ Teamkollege Romain Saiss ergänzte: „Wir haben mit unserem Herzen für unser Land gespielt. Wegen dieser Momente entscheidet man sich dafür, Fußball zu spielen.“

Nachdem diese erste WM in einem islamischen Land zwischenzeitlich einmal den Anschein erweckt hatte, ein Turnier der Araber werden zu können, ist nicht mehr viel übrig von dieser Idee. Tunesien, Saudi-Arabien und Qatar waren nach schwachen Auftritten zum Abschluss der Gruppenphase bereits ausgeschieden, genau wie die Iraner, die als Perser ebenfalls eine besondere Verbindung zum Gastgeberland haben. Nur die Marokkaner sind noch übrig von diesem kurzen Moment der arabischen Fußball-Verbrüderung, was der Stimmung auf den Rängen im Achtelfinale gut tun wird.

Kanada wirkte lange überfordert

Denn es war laut und stimmungsvoll, was die Marokkaner in ihrem furiosen Beginn unterstützte. Die Nordafrikaner waren wacher, schneller, technisch versierter und gingen früh in Führung, als Ziyech eine Fehlerkette der Kanadier ausnutzte. Der Flügelspieler des FC Chelsea hatte wenig Mühe, aus 30 Metern das Tor zu treffen, das Milan Borjan zuvor verlassen hatte (4. Minute). „Das war ein mentaler und emotionaler Schock, und hat die Wucht des Publikums verstärkt“, sagte der kanadische Trainer John Herdman.

In der ersten halben Stunde wirkten die zuvor schon ausgeschiedenen Kanadier geradezu lustlos, als könnten sie kaum erwarten, dieses für sie sehr missglückte Turnier zu verlassen und die Heimreise anzutreten. Entsprechend schwach verteidigten sie in der 23. Minute, als Youssef En-Nesry wenig Mühe hatte, ein Laufduell gegen den eigentlich besser postierten Vitoria und Miller zu gewinnen. Torhüter Borjan war abermals schlecht postiert, En-Nesry traf mit einem Schuss in die kurze Torecke zum 2:0.

Mit dieser scheinbar sicheren Führung im Rücken begannen die Marokkaner jedoch immer fahriger zu werden, sodass der Kanadier Sam Adekugbe auf der linken Angriffsseite plötzlich viel Platz hatte und Marokkos Nayef Aguerd einen Querpass in den Strafraum ins eigene Tor abfälschte (40.).

Daraufhin folgte eine seltsame zweite Halbzeit. Das Spiel wurde zu einem Verteidigungskampf für Marokko, nur noch Kanada griff an. Herdmans Team hatte viel Pech, als ein Kopfball von Atiba Hutchinson von der Unterkante der Latte auf die Torlinie sprang statt ins Netz (78.), so dass am Ende Marokko nach einem leidenschaftlichen Kampf jubeln konnte. „Wir haben unsere eigene Identität mit der Mentalität und dem taktischen Ansatz der Europäer verheiratet“, sagte Trainer Regragui.