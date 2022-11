WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Kuscheln ist verboten!

Auf Platz 25A des Flugzeugs fängt die Propaganda an. Dort, wo man an diesem Donnerstag, an dem die Doha-Dienstreise startet, die nächsten Stunden sitzen soll, wartet schon ein weißes Kissen. Mit Sponsorenschrift (Qatar 2022 und Qatar Airways) und Sponsorenspruch: „football is passion“. Fußball ist Leidenschaft.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Als anspruchsvoller WM-Reporter fragt man sich sofort: Darf man sich an dieses Kissen kuscheln? Wie halten es denn die deutschen Fans in Reihe 24, die scherzhaft (?) darüber diskutieren, ob sie für ihren kleinen WM-Pokal, Spitzname „Walter, der Weltmeister“, einen Instagram-Account anlegen wollen? Sie kuscheln sich nicht an. Okay, dann kein Kissen.

Dafür aber endlich ran ans Entertainmentprogramm. Auf der Startseite erscheint neben „Unterhaltung“ eine neue Rubrik: „FIFA World Cup Qatar 2022“. Na schön, aber nur weil’s die Dienstreise ist. Man findet dort mehrere Filme. Der erste Versuch: „Introducing Gianni Infantino“. In einem 13-Minuten-Monolog darf der FIFA-Präsident erklären, warum die WM in Qatar „das größte Event [wird], das die Menschheit gesehen hat“.

Schnell zum zweiten: „David Beckham’s Qatar Stopover“. Darin sagt der frühere Fußballspieler, dass er gerade in Qatar aufgewacht sei, was ihn immer glücklich mache. Leider sagt er nicht, dass er von den WM-Organisatoren für solche Sätze schätzungsweise 200 Millionen Dollar erhält.

Gut, genug Propaganda. Und in der Rubrik „Unterhaltung“ findet sich für den Rest des Fluges immerhin der richtige Film: „The Bad Guys“. Der deutsche Titel: Die Gangster Gang.