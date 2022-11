Nach umstrittenen Äußerungen : Irans Trainer fordert Klinsmann-Rücktritt aus FIFA-Gruppe

Aktualisiert am

Jürgen Klinsmann spricht während einer Pressekonferenz am Rande der WM in Qatar als Teil der Technischen Studiengruppe der FIFA. Bild: Reuters

Nach seiner Kritik an der iranischen Spielweise ist der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann von Irans Trainer Carlos Queiroz heftig kritisiert und zum Rücktritt aus der Technischen Studiengruppe des Weltverbandes FIFA aufgefordert worden. Klinsmann hatte Iran nach dem 2:0 gegen Wales am Freitag als Experte im britischen TV-Sender BBC eine unsaubere Spielweise vorgeworfen und gesagt, dies „sei Teil ihrer Kultur“. Dafür war Klinsmann in den sozialen Medien stark kritisiert worden.

Am Samstag meldete sich auch Queiroz via Instagram und Twitter zu Wort und kritisierte Klinsmanns Wortwahl. „Ganz egal, wie sehr ich respektieren kann, was du auf dem Feld getan hast, diese Äußerungen über die iranische Kultur, das iranische Nationalteam und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball“, schrieb der portugiesische Coach.

Klinsmann, Weltmeister von 1990, sei jederzeit im Quartier Irans willkommen, wenn er seinen Posten in der TSG aufgebe. „Wir versprechen ihnen, dass wir keine Urteile über ihre Kultur, Wurzeln und ihren Hintergrund abgeben werden. Wir versprechen, dass sie jederzeit willkommen sind in unserer Familie“, so Queiroz.

Der iranische Verband schloss sich am Sonntag dieser Forderung an. Er verlangte von Klinsmann eine Entschuldigung und bat die FIFA um eine Klärung. Das iranische Team lade ihn zu einem Vortrag „über die tausendjährige persische Kultur und die Werte von Fußball und Sport“ in ihr Trainingslager ein, erklärte der Verband weiter. Als früherer Fußballer werde Klinsmann auch nicht nach seinen „berühmten dramatischen Diver“ beurteilt.

Im letzten Gruppenspiel trifft Iran am kommenden Dienstag (20 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) auf die Vereinigten Staaten. Mit einem Sieg gegen die USA wäre Iran nach dem Erfolg gegen Wales für die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft in Qatar qualifiziert.