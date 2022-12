WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Wo kann man hier schlafen?

Zur Fußball-Weltmeisterschaft gab es schon jede Menge Fragen, auch an dieser Stelle. Es ging ums Wetter, Heimatländer und Souvenirs. Auf die meisten gab es eine Antwort – selbstredend nur nicht auf die nach den Weihnachtsgeschenken, die sollen eine Überraschung bleiben. Aber auch wie diese WM ausgeht, wissen wir immer noch nicht, selbst nach wochenlanger Recherche vor Ort in Qatar.

Wir haben, immerhin, die Antwort auf die wichtigste aller WM-Fragen nun eingrenzen können: Argentinien oder Frankreich. Frankreich oder Argentinien. Wie man sie und sich dreht und wendet, darin muss die Antwort stecken, da sind wir uns inzwischen ziemlich sicher. Ein 50:50-Joker würde immens helfen, aber sowas gibt es halt nur im Fernsehen.

In der Schlussphase dieser WM kommt jedoch noch eine Frage auf, die sich immer mehr Reporter in Doha stellen: Wo schlafe ich? Die „beste WM aller Zeiten“ (Einzelmeinung Gianni Infantino) ist in Wahrheit die „ermüdendste WM aller Zeiten“ (Mehrheitsmeinung). Bis zu vier Partien am Tag mit langen Nachspielzeiten, gerade bei Anstoßzeiten um 22 Uhr Ortszeit, zehren. So wächst das Schlafbedürfnis von Stunde zu Stunde. Ruhe ist ein Wunschtraum. Der gewohnte Rhythmus mit Tag (wach) und Nacht (nicht wach) hat uns schon nach der Vorrunde verlassen, wie die deutsche Mannschaft nach ihrer müden Vorstellung.

Und so beantwortet jeder die Frage, wo er schläft, immer spontaner ohne auf die Ankunft im eigenen Bett in der Unterkunft abzuwarten. Eine Auswahl aus Beobachtungen durch die eigenen kleinen Augenschlitze: Sofa in der Lobby des Hotels, Bank in der Metro, Mauer vor dem Museum, Wiese vor dem Stadion oder Sitzplatz der Pressetribüne. Augen zu und durch die WM! Aber bitte nicht verschlafen! Am Sonntag soll die wichtigste Frage beantwortet werden. Haben wir gehört. Oder doch nur geträumt?