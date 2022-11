WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Eine WM zum Gruseln

So ganz genau weiß man zwar nicht, was das WM-Maskottchen darstellen soll, aber zumindest einen Trend durchbricht La’eeb. Bild: EPA

Dieses Maskottchen ist ein Geist. Beim Gang oder der Fahrt durch Doha muss man schon genauer hinschauen, um es zu entdecken. Sehr präsent sind die bunten Fahnen aller Nationen, die bei dieser WM mitspielen. In jedem Laden, in jedem Restaurant, an jeder Ecke, überall hängen sie. Zu sehen ist auch der Schriftzug „FIFA WORLD CUP Qat__ar 2022“, den der Weltverband in der Stadt offenbar auf fast alles geschrieben hat.

Im Vergleich dazu wirkt La’eeb ein wenig, nun ja, farblos mit dem weißen Tuch und der schwarzen Kordel um den Kopf. Das unscheinbare Fußball-Maskottchen trägt die Ghutra, die traditionelle Kopfbedeckung in Qatar – und ist ein „supertalentierter Spieler“, erklärt die FIFA den Namen aus dem Arabischen. Wie man ohne sichtbare Beine und Füße so „supertalentiert“ sein kann, bleibt ein Geheimnis, wie vieles um die Figur aus einer „unbeschreiblichen Parallelwelt“. Das wiederum klingt sehr verdächtig nach dem Geist Gianni Infantinos.

Auf jeden Fall bricht La’eeb einen Trend. Zuletzt kamen die Maskottchen immer aus der Tierwelt: 2018 der Wolf Zabivaka (mit Hose), 2014 das Gürteltier Fuleco (mit Hose), 2010 der Leopard Zakumi (mit Hose) und 2006 der Löwe Goleo (ohne Hose). Nun also – ja was eigentlich: ein fliegender Teppich? Ein Lenkdrachen? Eine Tischdecke? Das Abstiegsgespenst? Oder ein Schnuffeltuch für alle Fans, deren Mannschaften ausscheiden?

Die FIFA jedenfalls hat Erstaunliches gemacht. Sie hat ausnahmsweise mal kein Verbot ausgesprochen, sondern jeden eingeladen, sich selbst vorzustellen, wie das Maskottchen-Universum, als dem La’eeb stammt, wohl aussehen mag. Das ist eine sehr gute Idee.

Wir sehen also eine Welt, in der Homosexualität nicht vom Gesetz verboten ist, in der die Rechte aller Arbeiter eingehalten werden, in der auf Umweltschutz geachtet wird, in der der Geist einer freien, friedlichen Welt herrscht. Und in der, um noch ein wenig mehr Farbe ins Spiel zu bringen, über allem ein Regenbogen erstrahlt.