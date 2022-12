Der Fußball gerät ins Wanken : Nur der Ball ist noch rund

Das Trikot der Nationalmannschaft ein Ladenhüter, Ergebnisänderung nach Abpfiff, Nachspielzeit im Verlängerungsmodus – bei der Fußball-WM in Qatar ist es selbst mit scheinbar ewigen Gewissheiten aus Sepp-Herberger-Zeiten vorbei.

Eine Fußball-WM mit vielen Besonderheiten: das Turnier in Qatar Bild: AP

Deutschland meint es nicht gut mit dieser Weltmeisterschaft, aber diese Weltmeisterschaft meint es auch nicht gut mit Deutschland. In einigen Läden wird für das einst fast schon heilige Trikot deutscher Nation nach dem zweiten Vorrundenspiel nur noch die Hälfte des ursprünglichen Preises verlangt, das war nicht mal in Zeiten von Rudis Resterampe so.

Es sind aber nicht nur ökonomische Gewissheiten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, die für den deutschen Fußball in Qatar in der Wüste ins Wanken geraten sind. Das gilt auch für fußballphilosophische Weisheiten, die aus dem Land der viermaligen Weltmeister stammen, der Heimat auch großer Fußball-Dichter und Denker. Nun gut, der Ball ist immer noch rund, das schon. Und dass der nächste Gegner immer der schwerste ist, gilt insbesondere für Deutschland vielleicht mehr denn je. Doch mit der ein oder anderen scheinbar ewigen Gewissheit aus Sepp-Herberger-Zeiten ist es in Qatar definitiv vorbei. Die eine lautet: Ein Spiel dauert 90 Minuten. Und die andere: Das Spiel ist (erst) vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift.