Spanien bei der Fußball-WM : Die neuen Methoden des Luis Enrique

Spaniens Trainer Luis Enrique gibt sich zur WM in Qatar als hipper „Digital native“. Bild: Reuters

Um der Öffentlichkeit seinen neuen Schwiegersohn vorzustellen, hatte sich Luis Enrique einen besonderen Moment aufgehoben. Dafür muss man wissen, dass der Trainer der spanischen Nationalmannschaft einen eigenen Social-Media-Kanal bedient während dieser WM. Der ungefilterten Informationen wegen. So die offizielle Version. Inoffiziell hat Enrique womöglich erkannt, dass es nicht mehr ganz zeitgemäß ist, den chronisch knorrigen Stoiker zu geben.

Zu später Stunde also, der Trainer war noch auf Sendung, fragte ihn ein Zuschauer, wer denn sein verlängerter Arm auf dem Feld sei. Enrique legte eine kunstvolle Pause ein, als müsste er wirklich, wirklich gründlich überlegen, dann sagte er: „Ferran Torres“ und schickte die Begründung für die überraschende Antwort gleich hinterher. „Denn wenn nicht, macht mich meine Tochter einen Kopf kürzer.“

Rumms, das war mal ein Satz, der gleich unter mehren Aspekten für Aufmerksamkeit sorgte. Natürlich ist Torres, ein 22 Jahre alter Angreifer, der beim FC Barcelona zwischen Spielfeld und Auswechselbank pendelt, nicht der neue Fixpunkt der Selección.

Womöglich steht er im Auftaktspiel am Mittwoch gegen Costa Rica (17 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM bei ARD und Magenta TV) nicht einmal in der Startformation. Und natürlich muss der Trainer auch keine hauseigenen Repressalien fürchten, die Familie Enrique gilt allgemein als harmonisch.

Interessant war aber, dass Spaniens oberster Fußball-Lehrer die sicher nicht ganz konfliktpotenzialfreie Beziehung seiner Tochter zu einem Spieler just in einer Phase öffentlich machte, in dem mindestens die ganze Nation auf ihn schaut beziehungsweise seinen Ausführungen lauscht. Ein anderer Zeitpunkt, vor einem unbedeutenden Freundschaftsspiel, wäre ebenso denkbar gewesen. Möglichkeiten dafür gab es zur Genüge, das junge Paar ist schon mehr als ein Jahr liiert.

Enriques neue Methoden

Nur fällt es schwer zu glauben, dass Enrique, dieser von Ehrgeiz und Akribie getriebene Mann, sich einfach mal verplappert hat. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass all das Theater, die Selbstinszenierung als hipper Social-Media-Nutzer, die lockeren Sprüche und die vermeintliche Typänderung einem ausgeklügelten Plan folgen. Enrique möchte die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Oder besser: sie von der Mannschaft fernhalten.

Das ergibt allein deshalb Sinn, weil seine Auswahl nach den USA die im Durchschnitt zweitjüngste ist. Burschen, die teilweise noch für Juniorenteams spielberechtigt wären, wie die Mittelfeldspieler Pedri und Gavi oder Stürmer Ansu Fati. Keiner von ihnen ist älter als 20 Jahre. Bei all der Jugendlichkeit braucht es nicht noch zusätzlich Druck von außen. Der aber ist durch Spaniens Presselandschaft garantiert.

Die Erwartungen sind groß, trotz der nicht einfachen Vorrundengruppe mit Costa Rica, Deutschland und Japan als Gegner. Von der internen Erwartungshaltung ganz zu schweigen. „Eine WM kann eine Zeitenwende bedeuten“, sagt Ferran Torres. Er kennt das nur vom Hörensagen, wie für viele seiner Mitspieler ist die WM in Qatar seine erste.

Wer dagegen weiß, wie es bei solch einem Turnier zugeht, ist Luis Enrique. Als Spieler ist er mit der Selección regelmäßig früh gescheitert. Kaum daheim, bekam er die ganze Häme ab. Vor einem Jahr, dann schon als Trainer, führte er Spanien ins Halbfinale der Europameisterschaft, wo man dem späteren Sieger Italien unglücklich im Elfmeterschießen unterlag.

Das gute Abschneiden galt als Überraschung, doch auch Überraschungen wecken Begehrlichkeiten. Plötzlich zählen nicht wenige Spanien wieder zum Kreis der erweiterten Favoriten, die Mischung aus vielen Talenten und erfahrenen Kräften wie den Mittelfeldspielern Koke und Sergio Busquets gilt als vielversprechend. Aus Sicht von Enrique jedoch ein lästiges Übel. Da kann es nur hilfreich sein, vom Sportlichen abzulenken.

Vor einem Jahr zeigte Enrique, wie gut er sich in dieser Disziplin versteht. Geschickt konstruierte er immer wieder Nebenschauplätze, die ein „Wir-gegen-den-Rest-der-Welt-Gefühl“ unter seinen Spielern auslöste. Dass er dafür den unbelehrbaren Dickschädel mimen musste, nahm er in Kauf. Zu gern ließ er sich von der einflussreichen Hauptstadtpresse aus Madrid dafür kritisieren, keinen Spieler von Meister Real mitgenommen zu haben. Das ist nun nicht mehr möglich.

Real ist, wenn auch nicht zahlreich, durch Dani Carvajal und Marco Asensio wieder vertreten. Der Trainer warf sich auch gern ins verbale Feuer, wenn es darum ging, Einzelne wie den zuerst glücklosen Stürmer Alvaro Morata oder Torwart Unai Simon zu verteidigen. Die Mannschaft dankte es ihm mit guten Ergebnissen. Seine Strategie hat Luis Enrique seitdem beibehalten. Nur die Methoden sind in Qatar andere.