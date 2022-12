2:1 gegen Marokko : Kroatien sichert sich Platz drei

Dort, wo das schnelle deutsche Ende ihren Anfang nahm, jubelte Kroatien über ein schönes Ende der Fußball-Weltmeisterschaft. Dreieinhalb Wochen, nachdem die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick im Khalifa-International-Stadion in Doha ihren WM-Auftakt mit 1:2 Toren gegen Japan verlor und das frühe Aus nach der Vorrunde selbst einleitete, gewann am Samstagabend die kroatische Mannschaft von Zlatko Dalić gegen Überraschungsteam Marokko das Spiel um Platz drei in Qatar mit 2:1. Nach der Finalniederlage 2018 erreichte Kroatien, wie schon beim Turnier 1998, den dritten Platz.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Der Leipziger Verteidiger Joško Gvardiol (7. Minute) mit einem sehenswerten Kopfball und Angreifer Mislav Oršić von Dinamo Zagreb (42.) mit einem noch sehenswerteren Schlenzer erzielten die Tore für die Kroaten am Vorabend des Finales zwischen Argentinien und Frankreich (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV). Der zwischenzeitliche schnelle Ausgleich durch Achraf Dari (9.) reichte Marokko nicht für einen siegreichen Turnierabschluss.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Es gehört zu den ungeliebten WM-Traditionen, dass die Verlierer der Halbfinalspiele noch einige Tage bleiben und ein Spiel bestreiten müssen. Es ist aber auch eine schöne Sache, wenn man das Turnier, wie die anderen Mannschaften nicht mit einer Niederlage oder einem frühen Aus beendet. Und die Fans aus Marokko ließen keinen Zweifel daran, dass sie die Traumreise durch die WM, die mit dem 0:2 im Halbfinale gegen Frankreich auch eine Enttäuschung beinhaltete, mit einem Sieg beenden wollten. Die zahlreichen rot-grünen Anhänger machten mächtig Lärm auf den Tribünen.

Auf dem Rasen sorgte aber zunächst ihr Torwart Yassine Bounou, genannt Bono, für einen Schrecken. Einen Rückpass wollte er zu einem Mitspieler leiten, traf den Ball aber nicht richtig. Der rollte gefährlich parallel zur Torlinie, berührte den Innenpfosten aber zum marokkanischen Glück nicht, sodass der Schaden mit einem Eckball gering ausfiel (3.).

Vier Minuten später endete die nächste Torannäherung nicht mehr so glimpflich. Lovro Majer hob den Ball per Freistoß in den Strafraum, den Ivan Perišić mit dem Kopf ablegte. Dort kam Gvardiol angeflogen und erzielte mit einem präzisen Kopfstoß die Führung.

Lange dauerte es nicht, bis die Marokkaner noch lauter jubelten, als es die wenigen Fans aus Kroatien getan hatten. Eine Freistoßflanke von Hakim Ziyech verlängerte der Kroate Majer, wo Torwart Dominik Livaković auf seiner Torlinie blieb und keine Abwehrchance gegen den Kopfball von Dari aus kurzer Distanz hatte.

Nach Kroatiens Überlegenheit zu Beginn wurde die Partie nun ausgeglichener ohne große, aber mit einigen kleinen Chancen, etwa als Luka Modrićs Schuss von Bono abgewehrt wurde (24.) oder Achraf Hakimis Flanke keinen Abnehmer auf der anderen Seite fand (29.).

Wie sehr nicht nur die marokkanischen Fans, sondern auch die Spieler diesen dritten Platz wollten, zeigte sich, als sie nach einer korrekten Entscheidung des Schiedsrichters ebenjenen bestürmten, um unbedingt doch noch einen Eckball zu bekommen. Es sollte nicht der letzte Protest sein.

Die Afrikaner hatten bei dieser WM viel Freude gemacht, aber mit vielen verletzten oder angeschlagenen Spielern auch einen hohen Preis zahlen müssen auf der Zielgeraden des Turniers. In der zweiten Halbzeit versuchten sie sich nochmal gegen die Niederlage zu stemmen, doch es reichte am Ende nicht für mehr.

Schon kurz nach der Pause hatte Marokko Glück, als ein abgefälschter Distanzschuss von Torschütze Oršić nur ans Außennetz flog (47.). Auch der Versuch von Marko Livaja nach einer Flanke strich knapp am Tor vorbei (51.). Wenig später gab es auf kroatischer Seite gar Tränen.

Der Hoffenheimer Stürmer Andrej Kramarić musste mit einer Verletzung am linken Oberschenkel ausgewechselt werden. Kaum besser sah es bei Marokkos Torschütze Dari aus, der kurz danach vom Rasen humpelte und ersetzt wurde. Auch Marokkos Jawad El Yamiq musste wenig später angeschlagen vom Platz.

Ein langes und aufreibendes Turnier hatte gesundheitliche Spuren bei einigen Spielern hinterlassen. Aufregend im Wortsinne ging es dennoch weiter. Nach einem Tritt von Sofyan Amrabat in die Beine von Gvardiol forderten die Kroaten Elfmeter (74.). Schiedsrichter Abdulrahman al-Jassim aus Qatar sah keinen Grund zu pfeifen, genauso wenig auf der Gegenseite, als Hakimi nach einem Rempler von Bruno Petković im Strafraum zu Fall kam (76.). Der Videoassistent überprüfte daraufhin die beiden Szenen, gab jedoch keine Empfehlung pro Elfmeter. Das war im Fall Gvardiol durchaus erstaunlich.

Zwischen den strittigen Aktionen hatte Marokko die größte Chance zum Ausgleich. Youssef En-Nesyri scheiterte aber nach einer kroatischen Kopfballverlängerung mit seinem Schuss am gut reagierenden Schlussmann Dominik Livaković (75.). Weil auch Mateo Kovačićs Abschluss (87.) am Ziel vorbeiging und En-Nesyris Kopfball in der Nachspielzeit auf das Tornetz flog, blieb es beim 2:1 für Kroatien.

Die Spieler von Trainer Dalić jubelten, aber auch die Marokkaner wurden bejubelt. Platz vier bei dieser WM ist mehr als sie sich vor dreieinhalb Wochen erträumt hatten. In einer Zeit, in der Deutschland entscheidend verlor und Marokkos WM-Traumreise mit einem 0:0 erst begann – gegen Kroatien.

Mehr zum Thema 1/

Einige wütende Spieler Marokkos bestürmten nach Schlusspfiff den Schiedsrichter. Sie mussten vom eigenen Trainer Walid Regragui und dem Ko-Trainer energisch zurückgehalten werden, damit die für sie so schöne WM keinen Schönheitsfehler mehr bekam.

Als wenig später Modrić und Kollegen von Gianni Infantino, dem Präsidenten des Weltverbandes FIFA mit Bronzemedaillen in einer Zeremonie auf dem Spielfeld geehrt wurden und sich zum Bild mit ihren Kindern und dem gesamten Team aufstellten, waren alle Marokkaner schon in den Katakomben verschwunden.