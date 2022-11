WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Scheich dich!

Aktualisiert am

Hat die Berichterstattung über die „Wüsten-WM“ einen Hitzschlag erlitten? Während „die Scheichs“ für jedes Klischee herhalten müssen, sind sie in Qatar – rar.

Wo zur Hölle sind nur die Scheichs? Es ist fast unmöglich, in Doha einen zu finden. Keiner will hier Scheich sein: Die beiden Verwaltungsangestellten nicht, der Geschäftsmann nicht, auch der Polizist nicht. Nicht einmal der hohe Regierungsfunktionär will Scheich sein.

Es ist kaum zu glauben, es war doch überall zu lesen. Hatten nicht die „Wüsten-Scheichs“ die WM gekauft? Ist der Fußball nicht der „Spielball der Scheichs“? Haben wir nicht zur Eröffnung die „Scheich-Show“ erlebt?

Vielleicht hat die Berichterstattung über die „Wüsten-WM“ einfach nur einen kleinen Hitzschlag erlitten. Der Scheich, wie wir ihn aus Karl-May-Romanen oder von Karnevalsveranstaltungen kennen, scheint jedenfalls nicht viel realer zu sein als eine Fata Morgana. Auch wenn hier viele Leute ganz ähnliche Kleidung tragen, die sich dabei aber überhaupt nicht exotisch oder verkleidet fühlen.

Zumindest stören sie sich nicht, als Scheichs über eine Kamm geschoren zu werden. Sie wundern sich nur. Denn anders, als man vermuten könnte, ist es gar nicht ehrenrührig, Scheich zu sein. Es ist, im Gegenteil, ein Ehrentitel, der nur besonders verehrten Persönlichkeiten vorenthalten ist. Angehörigen der Königsfamilie zum Beispiel oder wichtigen Religionsgelehrten. Der Emir ist also tatsächlich ein Scheich, den trifft man nur kaum. Oder der qatarische Außenminister, der zuletzt in der F.A.Z. über rassistische Klischees klagte.

Der hat aber derzeit wohl andere Sorgen. Den Zustand der Nationalmannschaft zum Beispiel. Doch selbst, wenn diese sang- und klanglos ausscheidet: Es wird sich so schnell nicht ausgescheicht haben. Also nicht verzagen, liebes Qatar! Vielleicht läuft alles in vier Jahren etwas besser. Dann steigt die Sombrero-WM bei den Cowboys.