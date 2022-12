WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Wunderbare Geschichten des Lebens

Es war ja erst vor wenigen Tagen. Wir schrieben über die ewig gleichen Fragen. Und was sollen wir nun sagen? Erstens: Die Dauersonne in Qatar hat uns keinen Stich versetzt und wir schreiben diese Zeilen daher nicht komplett in Reimform. Denn zweitens: Das mit der Dauersonne stimmt gar nicht.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Die Frage der Daheimgebliebenen nach dem Wetter lässt sich inzwischen differenzierter beantworten. Ein Kollege der Außenstelle al-Khor funkte sogar ungläubig in die Hauptstelle Doha: „Regnet’s bei euch auch?“ Nein, hier regnete es nicht, aber der sonst blaue Himmel war verhangen mit grauen Wolken.

Das ist ein Segen

Es gibt dieser Tage noch andere ewig gleiche Fragen, die sich offenbar jeder stellt und daher jedem gestellt werden, der hier unterwegs ist: „Woher kommst du?“ Bei Journalisten wird sie stets verbunden mit einem Blick auf den Bauch. Nicht, weil dessen Umfang ob des guten Essens einen bedenklichen Umfang erreicht hätte, sondern weil dort auf dem eingeschweißten Ausweis namens Akkreditierung die Lösung baumelt: GER. Germany.

Fußball-WM 2022 Liveticker

„Deutschland“ als Antwort der Nationenpreisfrage ist ein wunderbarer Startpunkt für wunderbare Geschichten. Manchmal sind es Kurzgeschichten, manchmal Lebensgeschichten. Sie handeln von Gerd Müller, Franz Beckenbauer oder Miroslav Klose. Die deutsche WM-Geschichte ist größer als die deutsche WM-Gegenwart. Viel größer.

Sie handeln aber auch abseits des Fußballs. Erzählt vom Fan, der aus Venezuela kommt, einst in Deutschland lebte, nun in den USA zu Hause ist und sich auf die finalen Spiele in Qatar freut. Erzählt von der Frau aus Sudan, die in Doha arbeitet, sehr gerne mal nach Berlin möchte und sich über besondere Begegnungen mit Menschen aus aller Welt freut.

Mehr zum Thema 1/

Erzählt vom Mann aus Mexiko, dessen Schwester in Deutschland wohnt und der jetzt schon die WM-Spiele 2026 in seiner Heimat kaum erwarten kann. Eines haben all die Geschichten gemein. Sie handeln nicht vom Wetter. Sondern vom Leben und von Wegen. Das ist ein Segen. Genau wie der Regen.