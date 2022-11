WM-Auftakt gegen Australien : Frankreich ist zu etwas Neuem gezwungen

Aktualisiert am

Die Équipe Tricolore ist immer für Arroganz und Ärger gut. Nun geht Trainer Deschamps die Titelverteidigung mit einem jungen Team an. Dabei steht er mächtig unter Druck.

Didier Deschamps wäre in diesen Tagen gerne ein Zauberer oder vielleicht besser: ein Wunderheiler. Eine wichtige Säule nach der anderen ist dem Trainer des Titelverteidigers Frankreich während der vergangenen Wochen weggebrochen. Zunächst fielen die Mittelfeldautoritäten Paul Pogba und N’Golo Kanté aus, der Weltmeister Presnel Kimpembe fehlt den Franzosen ebenfalls. Christopher Nkunku von RB Leipzig, der derzeit vielleicht beste Spieler der Bundesliga, verletzte sich während der Turniervorbereitung, und am Sonntag reiste Karim Benzema ab.

„Glauben Sie, ich kann mit den Fingern schnippen und dann taucht ein Anführer auf?“, erwiderte der Trainer der Franzosen vor der ersten WM-Partie des Titelverteidigers gegen Australien etwas genervt auf die Frage, wie sich das in der Struktur des Kollektivs zeigen werde. Aber womöglich haben die personellen Probleme auch einen positiven Effekt auf den Versuch der Franzosen, als erster amtierender Weltmeister seit 2006 die Vorrunde bei einer WM zu überstehen.

Denn das Problem dieser Mannschaft liegt traditionell nicht in einem Mangel an Qualität. Vielmehr fehlte häufig die positive Energie. Seit vielen Jahren begleiten die Équipe Tricolore Berichte und Gerüchte über Streit, Konflikte, Affären, sogar juristische Auseinandersetzungen.

Bei der EM 2021 scheiterte die Mannschaft nicht zuletzt an der eigenen Arroganz, mit der sich viele Weltmeister selbst im Weg standen, die ihren Leistungszenit eigentlich schon überschritten hatten. In entscheidenden Momenten verteidigten sie nicht mehr mit der erforderlichen Einsatzbereitschaft. Deshalb betonte Deschamps am Montag: „Wenn wir den Ball haben, gibt es kein Problem, schwierig ist es, wenn wir gegen den Ball spielen.“

Viele neue Gesichter für Didier Deschamps

Nun sollen nachrückende jüngere Spieler zur Entstehung einer harmonischer kooperierenden Gruppe beitragen. Aus der Bundesliga wurde Randal Kolo Muani, 23, nachnominiert, nachdem Nkunku abreisen musste. Aber auch Aurélien Tchouaméni, 22, und Eduardo Camavinga, 20, die bei Real Madrid spielen, ebenso wie Liverpools Ibrahima Konaté, 23, sollen dabei helfen, das Team mit neuem Hunger auszustatten und die atmosphärischen Altlasten zu entsorgen. „Wir müssen zusammenhalten, wir schauen nicht nach draußen, das ist die Hauptsache“, sagte der Mittelfeldspieler Adrien Rabiot. Ihm könnte nun eine zentrale Rolle zufallen, zählt er mit 27 Jahren doch plötzlich zu den erfahrensten Spielern im Kader.

Im Gegensatz zu den Titelverteidigern Spanien 2014 und Deutschland 2018 können die Franzosen also nicht versuchen, ihren Erfolg zu wiederholen, indem sie möglichst das Gleiche tun wie vier Jahre zuvor. Dazu sind zu viele neue Gesichter dabei. Das macht diese Mannschaft spannend, der der ehemalige Nationaltrainer Raymond Domenech neulich vorwarf, 2018 zwar Weltmeister geworden zu sein, dabei aber „langweilig“ gespielt zu haben.

Im laufenden Turnier könnte sich das mit dem gereiften, aber immer noch erst 23 Jahre alten Kylian Mbappé und all den anderen Jungen ändern. „Ich glaube an unser Team und daran, dass wir eine positive Dynamik entwickeln können“, sagte Kapitän Hugo Lloris vor der ersten WM-Partie gegen Australien (20 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagnetaTV). Dazu müssen sie aber die vergangenen Krisenmonate hinter sich lassen.

Dem Abstieg aus der Nations League konnte Frankreich entgehen, aber das enttäuschende Abschneiden bei der EM vor eineinhalb Jahren hat bislang keine heilende Wirkung gehabt. Von den sechs zurückliegenden Länderspielen haben sie nur eines gewonnen, 2:0 gegen schwache Österreicher, die in Qatar nicht einmal dabei sind. Darum wird im Verband genau beobachtet, ob es Deschamps gelingt, im zehnten Jahr als Nationaltrainer noch einmal etwas Neues zu erschaffen.

„Das Ziel bleibt das gleiche: das Halbfinale. Wenn wir es nicht erreichen, werden wir sehen, was passiert“, sagte Verbandspräsident Noël Le Graët der Zeitung „L’Équipe“ auf die Frage nach der Zukunft des Trainers. Bis dahin steht er im Verdacht – ähnlich wie einst Joachim Löw bei den Deutschen –, einem Neuanfang im Weg zu stehen.