WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Echte und falsche Sorgen in Qatar

Tag 27 in Doha. Und als man an diesem Morgen mal wieder mit der WM-Akkreditierung um den Hals aus dem Hotel schlendert, schaut man sich mehrmals um. Wo sind Ntungire und Rwakitojo? Mindestens einer ist sonst doch immer da.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Sie kommen aus Uganda und sind die Sicherheitskräfte des Hotels. Sie müssen dort um 7 Uhr anfangen und dürfen um 19 Uhr aufhören – und dann sind da noch die insgesamt anderthalb Stunden in dem Bus, der sie morgens und abends abholt.

So geht das an sechs von sieben Tagen. Und doch stehen sie Morgen für Morgen mit einem Lächeln in der Lobby und starten einen Dialog, der meistens so endet:

Securities: „More content today?“

F.A.Z.: „Yes, more content!“

Man könnte nun kritisieren, dass sie in dieser Kolumne selbst Content sind, aber dem muss man widersprechen. Sie sind in der Aufregung des WM-Augenblicks eine Erinnerung daran, dass die eigenen Sorgen – Was ist These des nächsten Textes? Wie kommentiert man die Verletzung von Manuel Neuer? – in Wirklichkeit keine Sorgen sind.

Wo sind sie an diesem Morgen? Auf Whatsapp schreibt Ntungire, der frei hat, dass Rwakitojo später arbeitet. Und dann noch: „See you.“ Leider nicht mehr lange. Am Sonntag ist Finaltag. Danach werden wir WM-Reporter wieder in die Heimat reisen. Auf diesen Tag müssen Ntungire und Rwakitojo, so schreibt es ihr Vertrag vor, warten. Bis 2024.