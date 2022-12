„Bestes Mittelfeld der Welt“ : Kroatiens magisches Dreieck

Aktualisiert am

In Kroatiens Mannschaft ist das Mittelfeld der Star. Dominator Modrić, Dauerläufer Brozović und Alleskönner Kovačić sind offensiv wie defensiv wertvoll. Und sie wissen, wie man Lionel Messi bremst.

Zlatko Dalić ist ein freundlicher Mann. Zumindest schafft er es erfolgreich, den Menschen, die ihm begegnen, diesen Eindruck zu vermitteln. Das dürfte ihm dieser Tage bei der Fußball-WM in Qatar auch nicht allzu schwer fallen, schließlich ist Kroatiens Trainer selbst erfolgreich. An diesem Dienstag (20.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) steht seine Mannschaft im Halbfinale. Mit einem Sieg über Argentinien stünde das Land mit nur knapp vier Millionen Einwohnern dort, wo es vor gut vier Jahren schon einmal stand: im WM-Endspiel. Seinerzeit gewann allerdings Frankreich.

Als Beobachter sollte man sich vom oft freundlich dreinblickenden Dalić aber nicht täuschen lassen, genauso wenig von dem, was er sagt. Es geht oft um Emotionen. Um Patriotismus. Um Willen. Um Kampf. Um Mut. Um Stolz. Um Leiden. Und um den Triumph. Das verbale Ballyhoo vom Balkan muss man nicht überbewerten.

Einen Satz von Dalić indes sollten insbesondere die Argentinier, die finden, mit Lionel Messi den besten Mittelfeldspieler der Welt zu haben, sehr ernst nehmen. „Wir haben das beste Mittelfeld der Welt“, sagte der 56 Jahre alte Dalić nach dem Viertelfinalsieg über Brasilien.

Auf den ersten Blick erstaunte das, standen doch Stürmer Bruno Petković, der in der Verlängerung ausglich, und Torwart Dominik Livaković, der im Elfmeterschießen hielt, im Fokus. Auf den zweiten Blick indes fällt das erstklassige Mittelfeld auf. Der Gegner im Halbfinale hat den außergewöhnlichen Messi in seinen Reihen, die Kroaten haben eine Reihe von außergewöhnlichen Spielern: Luka Modrić, Marcelo Brozović und Mateo Kovačić. Die vielen Karriereerfolge machen Modrić zum Star, aber weil der es nicht darauf anlegt, kann man auch gut sagen: Der Star ist das Mittelfeld.

Die größte Stärke dieser drei Spieler ist, dass sie keine nennenswerten Schwächen haben. Sie sind wertvoll für Offensive wie Defensive. Wenn es darum geht, ein Tor vorzubereiten oder zu erzielen, sind sie im Spiel. Wenn es darum geht, das eigene Tor zu verteidigen, auch. Das Spezialistentum, das sich im Profifußball durchgesetzt hat, fehlt. Dafür setzen sich die drei in fast jeder Situation durch, egal, was gerade gefordert wird. Deswegen ist das kroatische Mittelfeld so speziell.

Modrić macht alles richtig

Der Dominator unter den drei Alleskönnern ist Luka Modrić von Real Madrid. Es gibt wenige Spieler, für die es sich lohnt, den Ball mal aus den Augen zu lassen und dafür nur ihn zu verfolgen. Kroatiens Kapitän und Rekordspieler Modrić ist so einer. Lionel Messi spaziert. Cristiano Ronaldo lamentiert. Neymar fordert. Kylian Mbappé lauert. Modrić, der Weltfußballer von 2018, macht einfach alles – und das richtig.

Er passt, er rennt, er dirigiert und er schießt, alles jeweils im richtigen Moment. Er foult sogar im richtigen Moment. Daher darf man auch das, was Dalić über den 37 Jahre alten Modrić sagt, ernst nehmen: „Vor der WM hatten ihn einige abgeschrieben. Luka hat es allen gezeigt. Er lebt für den Fußball.“

Brozović mit Raucherlunge

Der Dauerläufer unter den drei Alleskönnern ist Marcelo Brozović von Inter Mailand. Für die Italiener spielt er seit 2015 und lernte taktische Finessen. Ausdauernd war der Darts-Fan immer – obwohl es Fotos von ihm gibt, die eine Vorliebe zum Rauchen zeigen.

Niemand lief in einem WM-Spiel je mehr als er im Achtelfinale gegen Japan, das Kroatien im Elfmeterschießen gewann. Zuvor war der Freund von Tattoos 16,7 Kilometer unterwegs. Damit überholte der 30-Jährige – sich selbst. Die bisherige Bestmarke von 16,3 Kilometern stammt aus dem WM-Halbfinale 2018 gegen England.

Kovačić kaum vom Ball zu trennen

Der Dribbler unter den drei Alleskönnern ist Mateo Kovačić vom FC Chelsea. Modrić passt den Ball kunstvoll mit dem rechten Außenrist. Ähnliche technische Fähigkeiten des 28 Jahre alten Kovačić kommen beim kroatischen Kampfstil bisweilen zu kurz.

Als Sohn bosnisch-kroatischer Eltern wurde er in Linz in Österreich geboren, wechselte in die Jugendakademie Dinamo Zagrebs, wo er Spielmacher war. Bei Inter Mailand lernte er Taktik, bei Real Madrid Technik, bei Chelsea Kampf. Dort lieben sie seine technisch feinen Torschüsse und die Dribblings, bei denen er kaum vom Ball zu trennen ist.

Das gilt auch für Messi. Er soll sich im magischen Mittelfeld-Dreieck der Kroaten verlieren. Gegen Brasilien dachte sich Dalić eine besondere Rolle für Modrić aus. Der verfolgte Casemiro und schaltete so die Schaltzentrale des Gegners aus.

Nun soll Messi an der Reihe sein. „Er läuft nicht viel, er wartet, und wenn er den Ball bekommt, hat er Kraft“, sagt Dalić. „Er wird gegen uns nicht den Raum haben, den er braucht.“ Auch diese Worte des Trainers sollte Argentinien sehr ernst nehmen. Die Taktik funktionierte 2018 schon einmal exzellent – Kroatien siegte in der WM-Vorrunde mit 3:0.