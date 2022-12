WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Souvenirs aus Qatar

Ein Blick auf ein Souvenir-Regal in Qatar: Was soll es sein für unter den Weihnachtsbaum? Bild: dpa

Die Frequenz der Fragen aus der Heimat wird höher. Nein, es geht an dieser Stelle nicht noch mal ums Wetter. Das hat übrigens nach unerwarteten Kapriolen wieder seinen sommerlichen Standard erreicht: Sonne, 30 Grad, blauer Himmel.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

Diesmal geht es bei der Fragerei um – Weihnachten. Was in den Ohren aller WM-Reporter einigermaßen absurd klingt, Stichwort Wetter. Doch der Blick auf den Kalender lässt trotz der Wärme einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen: In gerade einmal zwei Wochen ist Heiligabend. Die traditionelle Frage lautet also: „Hast du schon alle Geschenke?“

Der Druckmacher im Dezember wirkt in Doha noch stärker. Freie Tage, Zeit für Ideen und die vertraute Shopping-Umgebung fehlen. Dabei mangelt es nicht an Läden. Auf dem Weg durch die Stadt wird man an fast jeder Ecke von freundlichen menschlichen Wegweisern hingewiesen, wo man am besten genau jetzt sein Geld ausgeben sollte.

Hoch im Kurs für die Daheimgebliebenen stehen selbstredend Souvenirs der WM, die es in Deutschland nicht zu kaufen gibt. So etwa die Ghutra, die traditionelle qatarische Kopfbedeckung aus einem kunstvoll gefalteten Tuch und einer dicken Kordel, ein „Musthave“ nicht nur für Fans vor Ort, gerne auch verziert mit beliebigen Nationalfarben. Der Lagerbestand ist schon deutlich kleiner geworden, wie das Straßenbild verrät.

Aber auch Ladenhüter finden sich zuhauf. Rücksäcke, Fahnen, Schirme – wofür? – mit WM-Logo sind noch zu haben. Und Trikots. Vor allem im Regal mit der Aufschrift „Germany“ und „Qatar“ sind etliche liegengeblieben.

Schwer bis unmöglich ist es derzeit indes, ein Argentinien-Shirt zu bekommen. Ein Kollege hetzte durch die halbe Stadt für genau dieses Mitbringsel vor dem Abflug. Die Antwort war überall gleich: ausverkauft. Was dem Weltverband mit den Tickets für die Stadionplätze kaum gelang, haben Lionel Messi und Kollegen spielerisch geschafft.