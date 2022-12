WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Alle Wege nach Lusail

Auf dem Weg in die Wüste tut sich Erstaunliches, während man Bauruinen an sich vorbeiziehen sieht. Jede Anfahrt zum WM-Finalort Lusail führt über eine andere Route.

Alle Wege führen nach Rom. Heißt es. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft war das vielleicht 1990 noch so. Aber in diesem Jahr heißt es: Alle Wege führen nach Lusail. Das gilt zwar nicht für alle Mannschaften, denn im Finale am Sonntag stehen, mal wieder, nur zwei von ihnen. Da sind die Regeln des Weltverbandes genauso unerbittlich wie bei der Wahl der Kapitänsbinde. Aber für die Reporter gilt nicht nur sprichwörtlich: Alle Wege führen nach Lusail.

Wenn man nicht gerade stolzer Teilzeitbesitzer eines Nissan Gianni, pardon, Nissan Sunny ist, wie der Kollege bis vor Kurzem, sind Uber, Karwa, Metro oder Bus die mobilen Begleiter für den Weg in die golden leuchtende Planstadt mit dem golden leuchtenden Riesenstadion, in dem um den goldenen WM-Pokal gespielt wird. Doch auf dem Weg in die Wüste nördlich von Doha tut sich Erstaunliches, während man die Bauruinen aus dem Fenster an sich vorbeiziehen sieht.

Jede Anfahrt – und davon gab es einige, schließlich fanden im Endspielstadion bisher neun Spiele statt – führt über eine andere Route; ausgenommen die Metro, die aber auch ohne Fahrer auskommt. Mal nähert man sich von links, mal von rechts, mal von vorne, mal von hinten. Einmal blieb der Bus gar stehen, weil der, der steuerte, nicht mehr wusste, ob er nun besser von links, rechts, vorne oder hinten anfahren soll. Das Ergebnis des Routen-Roulettes ist, über kurz oder lang, jedoch immer gleich: Alle Wege führen nach Lusail – aber auch wieder weg?

Ein Kollege zweifelte, ob das Chaos mit bestimmt 40.000 Messis – zumindest stand das auf ihren himmelblau-weißen Shirts – in der Menschenmasse vor der Metrostation wirklich zu stundenlanger Warterei führe. Die Nachfrage bei einem Polizisten aber war unmissverständlich. Er zeigte zur Metro und sagte mit ernstem Blick: „Long way!“ Er zeigte zum Shuttlebus und sagte mit einem Lächeln: „Short way!“ Es führen also auch alle Wege aus Lusail. Aber nicht so schnell.