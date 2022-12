Aktualisiert am

Das war die WM in Qatar

Momente des Turniers : Das war die WM in Qatar

Eine sehr deutsche Szene in der DFB-Trainingsburg am 21. November Bild: GES/Markus Gilliar

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar war von Beginn an umstritten. Nun geht sie zu Ende. Welche Eindrücke bleiben vom Turnier in der Wüste?