Rechtsextremisten überfallen Marokko-Fans in Italien

13 Personen festgenommen : Rechtsextremisten überfallen Marokko-Fans in Italien

Überall auf der Welt feiern marokkanische Fußballfans den Sieg der Nationalelf über Spanien. In Verona kommt es zu Ausschreitungen: Rechtsextremisten greifen einen Autokorso an.

Auch in Mailand bejubelten Fußballfans den Erfolg Marokkos. Bild: picture alliance / AA

Mehrere Rechtsextremisten haben in Verona marokkanische Fußballfans angegriffen, als diese auf den Straßen den Sieg im WM-Achtelfinale gegen Spanien feierten. Spezialkräfte der Polizei nahmen am Dienstagabend 13 junge Leute fest. Nach Auskunft der Behörden vom Mittwoch sind sie den rechtsextremen Gruppierungen in der norditalienischen Stadt zuzuordnen.

Auf einem Amateurvideo ist zu sehen, wie sich vermummte Randalierer den Anhängern in der norditalienischen Stadt am Dienstagabend mit Ketten und Schlagstöcken näherten und zuschlugen. Vier Autos wurden beschädigt. Eine Frau wurde Medienberichten zufolge leicht verletzt, als eine Autoscheibe zu Bruch ging.

Die Polizei meldete weiter, dass sie nach dem Vorfall schnell einschreiten und die mutmaßlichen Täter aufhalten konnte. Deren Personalien wurden aufgenommen. Nun würden Videos gesichtet und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Marokkos Nationalmannschaft hatte überraschend im WM-Achtelfinale die favorisierten Spanier nach Elfmeterschießen mit 3:0 geschlagen. Daraufhin kam es in vielen Städten weltweit zu spontanen Siegesfeiern von Fans der Nordafrikaner.