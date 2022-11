WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Wie gut, dass es die britischen Fans gibt!

Der Kreuzritter, der kurz vor Toresschluss aus dem „Red Lion“ von Doha torkelte, war tatsächlich keine Sinnestäuschung. Er beschwerte sich später im Fernsehen über Schikane im Stadion. „Wir sind der Fußball“, sagte er, womit er zum Glück die Fans meinte und nicht die Engländer. Den englischen Fans geht es ja immer wieder mit der Geschichtsbesessenheit durch.

Aber die Kreuzritter? Come on, Mate! Das war vielleicht etwas zu geschichtsvergessen. Auch wenn es die Kreuzfahrer in ihrem Feldzug gegen die Muslime nur bis in die Levante geschafft hatten – und manche zeitgenössische Beschreibung den Geist der Verwunderung atmet, mit dem man hier am Golf auf die britischen Qatar-Fahrer blickt.

Wie gut, dass es sie gibt! Tag für Tag läuft man hier auf Zehenspitzen durch ein moralisches Minenfeld. Bloß die Qatarer nicht zu gut verstehen. Sich bloß nicht zu sehr amüsieren. Aber dabei bloß die Qatarer nicht verärgern. Im englischen Windschatten kann man durchpusten. Sogar in Qatar ist es, wo Engländer sind, immer wie in England, was es viel einfacher macht, sich angemessen zu benehmen.

Die besten WM-Botschafter?

Die Engländer trotzen der heimischen Presse, die ihnen nahelegt, sie hätten genauso gut zu den Olympischen Spielen 1936 nach Deutschland reisen können (verlegt sie nur rückwirkend von Berlin nach München). Sie lamentieren nicht, dass das Bier so teuer ist, dass man es so schwer auftreiben kann. Sie trinken es einfach. Sie finden es auch überhaupt nicht schlimm, dass die Bars hier die Coolness von Großraumdiscos in der Provinz haben. Immerhin tragen sie Namen wie „The Red Lion“, und es geht dort zu vorgerückter Stunde sehr englisch zu.

Die Engländer stellen übrigens auch die besten WM-Botschafter der Geschichte: Zwei Lads aus Liverpool, die auf Bierjagd gehen, und von einem echten Scheich aufgegabelt und eingeladen werden. Der habe Affen gehabt und ein Löwenbaby und einen „Lambo“ (Lamborghini), verkünden die Jungs in einem Video von ihrem Abenteuer und in einem Akzent, den man lautmalerisch hier nicht abbilden kann.

In jedem Fall ist die Geschichte zu schön, um wahr zu sein, was natürlich sofort den Verdacht weckt, dass da Petrodollar im Spiel sind. Aber selbst wenn es eine klandestine PR-Aktion gewesen sein sollte: Einmal, wenigstens einmal hätten die Qatarer dann alles richtig gemacht.