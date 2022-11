WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Kalt erwischt in Qatar

Kalt erwischt. Genauer: Schockgefrostet. Normalerweise werden frische Lebensmittel so in kurzer Zeit auf unter minus 18 Grad Celsius gekühlt, um sie zu konservieren. Doch auch der erste Gang vom Flur ins Zimmer fühlt sich an wie der Übergang von Gemüse in die Langlebigkeit.

Tobias Rabe

Die Anzeige des Thermostats steht tatsächlich auf 18 Grad. Plus. Zum Glück. „A warm welcome“ fühlt sich trotzdem anders an. Vor allem, wenn draußen über 30 Grad sind. Immerhin gibt es am Gerät, das nicht nur das Zimmer, sondern wohl auch die Hölle gefrieren lassen würde, diesen blauen Knopf. Drückt man ihn, geht die laut rauschende Klimaanlage aus, der leise wimmernde Gast taut auf.

Energiesparmodus in Doha offenbar nicht bekannt

Doch das Spiel wiederholt sich. Denn zum Zimmerservice-Job gehört es offenbar, die Gefriertruhe immer wieder einzuschalten. Genauso wie alle, wirklich alle, Lampen anzuknipsen. Kleiner Vorteil, so fällt einem siedend heiß ein (einen kühlen Kopf hat man hier ja): Bei der Rückkehr ins Hotelzimmer sind die Eiszapfen an der Decke so zumindest sofort erkennbar. Beim Kopfschütteln über diese Verschwendung von Energie könnten diese einem ja sonst auf selbigen fallen.

Der Energiesparmodus ist in Doha offenbar nicht bekannt. Das Vermeiden von Plastikmüll auch nicht. Im Laden um die Ecke erhält der Kunde selbst für zwei kleine Flaschen Wasser eine große Tüte aus Kunststoff. Wer sagt, dass für den kurzen Transport zum Hotel auch zwei Hände reichten, wird verständnislos angeschaut.

Doch es gibt auch gute Nachrichten aus dem Hotel mit dem Gefrierfach namens Zimmer. Am dritten Tag nacheinander kam für einige Stunden kein Wasser aus den Leitungen. Die Vermutung: Frostschaden. Der offizielle Grund: Wartungsarbeiten. Der Informationsweg: Jeden Tag ein neuer, weißer, bedruckter Zettel an der Kühlschrank-, pardon, Zimmertür. An Papier wird hier also auch nicht gespart.