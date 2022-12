Fußball-Weltmeisterschaft 2022 : „Die Qatarer lachen über uns“

Aktualisiert am

Herr Hofmann, Sie sind nun seit zwei Wochen zurück aus Qatar, wie blicken Sie auf die Zeit?

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Das ist eine unvergessene Tour gewesen. Es war ein einmaliges Erlebnis, dass alle Nationen in einer Stadt waren – wir haben mit Fans aus Argentinien, Brasilien und Afrika Zeit verbracht – jeden Tag wurde das gefeiert. Dann mussten wir sehen, dass nur das deutsche Team 100 Kilometer entfernt war und nicht wie alle anderen Teams in Doha. Die anderen haben Fannähe und Pressenähe gezeigt. Das hat uns wehgetan. Wir wollten nicht nur die Mannschaft während der Spiele unterstützen, sondern sie auch im Training sehen. Das war unmöglich, schade. Wir haben gemerkt, dass Deutschland sich abgrenzt.

Haben die Deutschen sich bei diesem Turnier generell stark abgegrenzt?

Es waren ja gar nicht so viele da, das hat uns schon a bissl weh getan. Wenn ich sehe, dass sich der Fanclub Nationalmannschaft nicht in Doha, sondern in Dubai eingenistet hat. Jedes Spiel mussten sie von Dubai nach Doha fliegen und wieder zurück. Alle anderen Fans waren in dieser Stadt. Die CO2-Bilanz der Deutschen würde mich interessieren. Der Kontakt mit den vielen Fans aus der ganzen Welt war fantastisch.

Sie waren deutscher Fanleader. Wie kam es dazu?

Darf ich das erklären? Ich bin ja vor etwa sieben Wochen von Qatar aus angerufen worden, ob ich nicht gerne der deutsche Fanvertreter sein würde. Und ob ich nach Qatar kommen würde, um mich mit den anderen 31 Nationen zu treffen. Ich war erstaunt und habe gesagt: das ist doch eine DFB-Geschichte und habe gesagt, ich werde mich mit dem DFB in Verbindung setzen. Hab dort angerufen und denen meine Einladung gezeigt und keine Unterstützung bekommen mit dem Hinweis: Qatar ist eine schwierige Geschichte, wenn wir nicht vorsichtig sind, zerreißen die uns in der Luft. Ich habe in Qatar angerufen und gesagt: Wenn ihr meint, ich soll das machen, komm ich. Ich bin nach Qatar geflogen und habe mich mit den 31 Fanvertretern aus allen Nationen getroffen. Wir sind nun alle Freunde.

Wie ging es dann weiter?

14 Tage später kam wieder ein Anruf aus Qatar, wegen des Fan-Fußballturniers. Alle 31 Nationen hätten schon zugesagt, nur Deutschland nicht. Ob ich das auch übernehmen würde. Dann habe ich gesagt, das ist schade, wenn Deutschland absagt. Wenn ihr meint, ich bin der Richtige, mache ich das. Ich habe in meinem Freundeskreis rumgefragt und einer meiner Bekannten ist Trainer. Den habe ich gefragt: Kannst du ein paar Fußballer organisieren? Und ein paar Fans? Mit 36 Fans sind wir dann nach Dubai geflogen. Der DFB hat sich wieder nicht beteiligt. Ich bin derjenige, der Deutschland vertreten hat. Ich hab dafür die Prügel bekommen, dass ich das gemacht habe. Es war eine tolle WM, die nächste WM ist in Mexiko, Amerika und Kanada. Hier waren alle an einem Ort.

Aber?

Was negativ angekommen ist, war die Geschichte mit „One Love“ und Mund zu. Viele Fans sind mit zugehaltener Hand auf uns zugekommen, auf der Straße, in der Bahn. Immer wieder diese Geste. Qatar, die ganze arabische Welt hat über Deutschland gelacht, über dieses Gehabe, haben uns die Einheimischen erzählt. Dass Deutschland sich als Besserwisser präsentiert hat und als diejenigen, die Qatar beleidigen. Am schlimmsten war, als Sandro Wagner das mit den weißen Bademänteln gesagt hat. Das hat die arabische Welt als große Beleidigung wahrgenommen. Ich und meine Leute, wir wollten dem Land und den Menschen mit Respekt gegenübertreten. Das ist eine WM, wir wollen nichts mit Politik zu tun haben, sondern unser Land gut vertreten, unsere Mannschaft unterstützen, Völkerverständigung betreiben.