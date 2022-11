F.A.Z. exklusiv : Wie die Deutschen (auf) die WM schauen

Von Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar ist öffentlich bisher wenig zu spüren. In der Vorwoche sorgte eine Umfrage der ARD für Aufmerksamkeit, in der es hieß, dass sich 56 Prozent der Deutschen keine WM-Spiele im Fernsehen anschauen wollen. 50 Prozent von ihnen nannten als Hauptgrund ihr generelles Desinteresse am Fußball. Der Trend der Umfrage ist klar: Wenige Tage vor dem Beginn des Turniers am 20. November hat sich Deutschland scheinbar von der WM in Qatar abgewendet.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin.

Doch was denken die deutschen Fußballanhänger, die eigentliche Zielgruppe einer Weltmeisterschaft, in ihrer Gesamtheit über diese politisierte WM, die in Deutschland im Vorfeld stark von moralischen, gesellschaftlichen und politischen Fragen geprägt ist?