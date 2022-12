WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Bahn frei in Qatar!

Mexikanische Fans in der Metro am Lusail Stadion in Qatar. Bild: AP

Wo Deutsche Bahn drinsteckt, muss nicht Deutsche Bahn draufstehen. Einen Hinweis, dass mit DB Engineering & Consulting ein Unternehmen des Staatskonzerns der Bundesrepublik maßgeblich an der Planung der Metro in Doha beteiligt war, sieht der Fahrgast erst bei tieferer Recherche. Und Schreckenswörter wie Zugausfall, Signalstörung, Verspätung und Gleiswechsel hört er nicht, auch nicht auf Englisch oder Arabisch.

Während man sich daheim schwarz ärgert, gibt es in Qatars Kapitale auf der roten, goldenen und grünen Linie freie Fahrt. Zumindest zwischen 6 Uhr morgens und 3 Uhr nachts. Nur am Freitag, der hier wie ein Sonntag ist, öffnen die 37 Stationen wegen des Gebets erst um 9 Uhr. Die Stationen sind sauber, obwohl derzeit täglich 700.000 Passagiere befördert werden.

Fünf der acht Stadien sind im Drei-Minuten-Rhythmus erreichbar. Der erste Blick beim Einstieg geht immer an die Spitze des Zuges, ob die heiß begehrten, besonderen Sitzplätze noch frei sind. Dort fühlt sich jeder Mitfahrer wie ein Fahrer – den es in der autonom fahrenden Bahn gar nicht gibt. Der Ausblick auf die Strecke ist sehenswert. Während der WM wurde die Aufteilung in Gold Club (erste Klasse), Family (Familien und allein reisende Frauen) und Standard (alle anderen) aufgehoben, sodass sich der müde Fan – oder Reporter – in einen gemütlichen Sessel fallen lassen kann.

Fahrkartenkontrolleure stören nicht, das Ticket wird schon beim Stationseintritt kontrolliert. Eine Art 49-Euro-Ticket gibt es hier bereits; es heißt während der WM „Hayya Card“. Viele Bildschirme und Durchsagen helfen mehrsprachig, nicht vom Weg abzukommen, vor allem, wenn sich am Knotenpunkt Msheireb alles ballt. Eifrig sind die Helfer vom „Event Team“ in ihren blauen Oberteilen, die jedem – ob gewollt oder nicht – bedeuten, an welcher Bahnsteigtür der Gast warten sollte. So viel Service verstörte uns als geplagten deutschen Bahnfahrer zunächst.

Nun aber hat sich mit den Einweisern ein lustiger Wechselgesang eingependelt, den man nicht aus Bahnstationen, sondern Fußballstadien kennt. Die einen rufen fragend: „Metro?“ Und die anderen antworten begeistert: „This way!“ Bahnfahren kann auch richtig Spaß machen.