Argentinien bei der WM : Argentinien ist mehr als nur Messi

Diese Fußball-Weltmeisterschaft hat einige böse Überraschungen für die ganz Großen bereitgehalten: Neymar zog sich im ersten Spiel der Brasilianer eine Verletzung am Fußgelenk zu und spielte seitdem keine Minute; Cristiano Ronaldo musste erkennen, dass nicht jedes Tor Portugals, das er für sich reklamiert, auch tatsächlich ihm zugeschrieben wird; Robert Lewandowski indes schoss ein Tor für Polen, das keinen Zweifel an seiner Urheberschaft zuließ – nur war es das erste überhaupt bei einer WM für den zweimaligen Weltfußballer.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Lionel Messi hat neun WM-Tore erzielt – eines mehr als Diego Maradona, die Referenzgröße in Argentinien. Messi zog am Samstag an der verstorbenen Legende, die auf acht kommt, vorbei. Doch auch Messis Treffer zum 1:0 beim 2:1-Sieg über Australien im WM-Achtelfinale wies eine statistische Besonderheit aus: Es war sein erstes Tor abseits der Gruppenphase einer Endrunde. Dabei mangelte es nicht an Chancen. Schon 2006 in Deutschland spielte er sein erstes Weltturnier, immer überstanden die Argentinier die Gruppenspiele. Doch erst jetzt, im Ahmad-bin-Ali-Stadion in al-Rayyan, westlich von Doha, klappte es, als Messi traf und die argentinischen Fans in Ekstase versetzte.

„Wir haben einen weiteren Schritt gemacht. Jetzt kommt ein noch schwierigerer“, sagte Messi. Im Viertelfinale am Freitag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) warten die Niederlande. Es soll der drittletzte Schritt zum Sehnsuchtsziel sein – dem dritten Titel bei einer Weltmeisterschaft, dem ersten für Messi. Maradona hat seinen. Es ist die letzte Chance. Schon vor dem Championat im Emirat kündigte Lionel Andrés Messi Cuccittini, den sie nur Leo rufen, an, dass dies, im Alter von 35 Jahren, seine letzte WM sei. Vier vergebliche Versuche, es Maradona gleichzutun, hat er schon hinter sich.

Der Weg zum WM-Titel wird schwierig für Argentinien

Fast immer kamen die Deutschen dazwischen. Das, immerhin, kann nach deren Aus in Qatar nicht mehr passieren. 2006 erkannte Argentiniens Nationaltrainer José Pékerman Messis Klasse noch nicht und ließ ihn beim Viertelfinal-Aus von Berlin auf der Bank. 2010 erlebte die Selección mit Möchtegern-Coach Maradona an der Seitenlinie und Messi auf dem Platz ein 0:4-Debakel, wieder im Viertelfinale. Und 2014 zeigte Mario Götze der Welt, dass er vielleicht nicht besser ist als Messi, aber im richtigen Moment das wichtigste Tor der Welt erzielen kann – im WM-Endspiel von Rio de Janeiro.

Vor viereinhalb Jahren scheiterten Messi und Argentinien ausnahmsweise an den Franzosen in einem wilden Achtelfinale. Der Weltmeister von 2018 könnte in diesem Jahr wieder warten, allerdings erst im Finale. Eine Runde zuvor ist ein Duell mit Rekordweltmeister und Südamerika-Erzrivale Brasilien möglich. Der Weg zum Goldpokal wird ein schwieriger sein. Doch Messi, der gegen Australien sein 1000. Spiel als Profi machte, zeigt sich in Form. Wie er immer mal das Tempo anzieht, mit dem Ball eng am Fuß losdribbelt und die Fans in Verzückung versetzt, das ist große Fußballkunst.

Doch er wird den Titel nicht im Alleingang, den er beherrscht wie niemand sonst in der Fußballwelt, gewinnen können. Weil Ángel di María, nur wenig jünger als Messi, gegen Australien verletzt fehlte, setzte Trainer Lionel Scaloni auf die jüngste Generation, die vor dem Turnier die Zukunft sein sollte, nun aber die Gegenwart darstellt. Im Schatten Messis haben sich einige Spieler in Qatar in den Vordergrund geschoben, auch wenn Scaloni bemüht ist, sie nicht zu sehr zu loben.

Argentinien ist nicht mehr nur Messi

Julián Álvarez ist 22 und spielt seit erst gut einem Jahr für die Albiceleste. Im Sommer wechselte der Mittelstürmer zu Manchester City, wo er allerdings hinter Erling Haaland um Spielzeit kämpfen muss. Seine Torquote bei den wenigen Einsätzen aber ist beeindruckend, genau wie bei der WM, bei der er zwei Tore schoss, darunter das zweite gegen Australien, als er listig auf einen Torwartfehler lauerte. Einen Treffer, gegen Polen, erzielte der 23 Jahre alte Alexis Mac Allister, dessen Vater Carlos in Maradonas Endzeit drei Länderspiele machte. Dessen Sohn steht nun in England bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und hält Messi den Rücken frei.

Mehr zum Thema 1/

Gleiches gilt für Enzo Fernández, 21, von Benfica Lissabon. Der Mittelfeldspieler traf traumhaft gegen Mexiko und räumt in seinem Hauptjob vor der Abwehr auf. Auch Innenverteidiger Lisando Martínez von Manchester United ist von großem Wert. Der 24-Jährige spielte zwar gegen Polen keine Minute und wurde gegen Australien nur eingewechselt, verhinderte mit einer sensationellen Abwehraktion aber den Ausgleich kurz vor Ende.

Sie alle eint die Bewunderung für Messi, einen der Größten des Fußballs. Nun stehen sie gemeinsam bei der WM auf dem Platz. Dort will die junge Generation einen kleinen Teil zur Krönung des alten Meisters beitragen. Denn Argentinien ist längst mehr als Messi.