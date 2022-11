WM-Prognose für Qatar 2022 : Und wer wird diesmal Fußball-Weltmeister?

Am 18. Dezember wird der WM-Pokal in Qatar in die Höhe gestemmt – aber von wem? Bild: imago/Hoch Zwei/Gohlke

Es gibt im Fußball Ereignisse, die lassen sich fast sicher voraussagen – dass der FC Bayern deutscher Meister wird etwa. Dann gibt es Dinge, die Experten – und die, die sich dafür halten – immer schon gewusst haben, die aber doch nicht immer eintreten wie prognostiziert. Dass eine Weltmeisterschaft im Juni und Juli stattfindet zum Beispiel. Und dann gibt es diese speziellen Ereignisse, die niemand kommen sieht und die dann doch auf unglaubliche Weise Realität werden. So geschah es am 27. Juni 2018 in Kasan: Die deutsche Nationalmannschaft schied doch wirklich nach der WM-Vorrunde aus.

So etwas hatte es noch nie gegeben. Dabei hatten die meisten, auch der damalige Bundestrainer Joachim Löw, sich und die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) doch weit oben gesehen. Schließlich war der Triumph von Rio de Janeiro vier Jahre zuvor noch präsent. Und auch wenn, wie nach dem Titel 1990 durch die Wiedervereinigung, danach nicht neue, starke Nationalspieler hinzustießen, die das Team auf Jahre vermeintlich unschlagbar – seinerzeit keine gängige Expertenmeinung, sondern der Irrtum von Franz Beckenbauer – machten, war es doch für viele unvorstellbar, was tatsächlich geschah.

Seit 2014 erscheint bei FAZ.NET zu jedem großen Turnier eine Prognose. Daniel Memmert und Fabian Wunderlich vom Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule in Köln beschäftigen sich seit Jahren mit Vorhersagen im Fußball und entwickelten ein immer wieder erweitertes und verfeinertes Modell, das die Wahrscheinlichkeit berechnet, wer ein Spiel und am Ende die WM gewinnt. Doch auch sie sahen das deutsche Debakel nicht kommen: In der Prognose vor dem Turnier war das DFB-Team hinter Brasilien der Topfavorit auf den WM-Pokal.

Ist ein Eigentor Zufall oder nicht?

„Ergebnisse von Fußballspielen sind ganz stark von zufälligen Einflüssen abhängig“, sagt Memmert. „So konnten wir in einer Studie herausfinden, dass in der Premier League fast jedes zweite Tor durch einen zufälligen Einfluss wie abgefälschte Bälle, Abpraller oder unabsichtliche Torvorbereitung durch die Abwehr begünstigt wurde.“ Ein anschauliches Beispiel war die Europameisterschaft 2021 mit elf Eigentoren. „Es kann darüber gestritten werden, ob ein Eigentor reiner Zufall ist, aber fest steht, dass kein Team der Welt einplanen kann, dass der Gegner selbst die Tore für ein Team erzielt.“

Apropos Tore: Im Vergleich zu anderen Sportarten fallen im Fußball nur sehr wenige. „Während ein einzelner Netzroller den Ausgang eines Tennisspiels meistens kaum beeinflusst, kann ein einzelnes glückliches Tor über Sieg oder Niederlage im Fußball entscheiden“, sagt Wunderlich. Durch Daten wird das Spiel zwar gläserner, doch alles ist nicht bekannt. Daher fehlen Parameter bei der Prognose. „Wir wissen zum Glück nicht wie ein Spieler geschlafen hat, kennen nicht sämtliche medizinische Daten oder haben Informationen über alle menschlichen Konflikte im Team“, sagt Memmert.

Bei der WM-Prognose werden Daten genutzt, die zur Verfügung stehen, also „die Meinung einzelner Experten, vergangene Erfolge, wie das Abschneiden bei der letzten WM, offizielle Ranglisten wie die Weltrangliste oder Marktwerteinschätzungen auf transfermarkt.de“, wie Wunderlich erklärt. „Auf dieser Basis kann die Qualität der Mannschaften geschätzt werden und der wahrscheinliche Gewinner eines Spiels ausgewählt werden. Durch zusätzliche Modellierung der zufälligen Einflüsse kann daraus sogar ein detailliertes mathematisches Prognosemodell erstellt werden.“