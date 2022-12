Aktualisiert am

Neuer Spanien-Trainer : Was Luis Enriques Nachfolger auszeichnet

Neu ist die Position für ihn nicht. Luis de la Fuente war schon mal Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Für ein Spiel nur, aber das zählt. Im Juni 2021, die Corona-Pandemie wütete noch stärker als heute, traf das Virus die Selección mit voller Wucht, als sie sich auf die anstehende Europameisterschaft vorbereitete. Um das Testspiel gegen Litauen nicht absagen zu müssen, sprang die von Luis de la Fuente trainierte U 21, deklariert als A-Nationalmannschaft, ein.

Vom kommenden Jahr an wird der 61 Jahre alte de la Fuente dauerhaft den Platz von Luis Enrique einnehmen. Der Verband hat den Trainerwechsel schon verkündet, am Montag soll der Neue vorgestellt werden. Spaniens Verantwortliche hatten das Ende der Zusammenarbeit mit Enrique nach dem Ausscheiden im Achtelfinale gegen Marokko bekannt gegeben.

Offene Tür eingetreten

Die Art und Weise wirkte etwas bizarr, wie so vieles bizarr wirkt, wenn Verbandspräsident Luis Rubiales daran beteiligt ist. Es hieß, die Entscheidung sei Enrique von Rubiales und dem ebenfalls scheidenden Sportdirektor José Francisco Molina (Albert Luque übernimmt) mitgeteilt worden. Das klang nach Entlassung, wo keine Entlassung nötig war. Der Vertrag mit Enrique läuft nach der Weltmeisterschaft aus, Bereitschaft zur Verlängerung hatte der Trainer zwar nicht ausgeschlossen, aber genauso wenig erklärt.

Es liegt also nahe, dass der Verband womöglich eine offene Tür bei Enrique eingetreten hat. Wohl auch deshalb klangen seine Abschiedsworte versöhnlich. Der 52 Jahre alte ehemalige Nationalspieler bedankte sich bei allen, die ihm in den vergangenen vier Jahren geholfen hatten, und warb am Ende für seinen Nachfolger.

„Was die Nationalmannschaft jetzt braucht, ist Unterstützung auf allen Ebenen, damit Luis de la Fuente das erreichen kann, was er sich vorgenommen hat“, schrieb Enrique in seinen sozialen Medien.

Nach dem enttäuschenden Aus im Achtelfinale, dem zweiten nacheinander, wird in Spanien heftig über den Stil der Selección debattiert. Wie vor vier Jahren gegen Russland schaffte es die Mannschaft gegen Marokko trotz drückender Überlegenheit und Ballbesitzwerten um die 70 Prozent nicht, in 120 Minuten ein Tor zu erzielen.

Das Kurzpassspiel, Spaniens identitätsstiftendes Stilmittel, wird kritischer denn je hinterfragt. De la Fuente ist ein Verfechter dieser Vorgehensweise, ihm wird aber hoch angerechnet, dass er mit seinen Jugendteams immer einen Plan B hatte, wenn sich die gewählte Ausrichtung auf dem Feld als untauglich erwies. Seine Mannschaften zogen das Spiel gern in die Breite oder stießen schnell nach vorn, wenn sich Möglichkeiten dazu boten. Diese Flexibilität soll er nun auf die A-Nationalmannschaft übertragen.

Im Frühjahr beginnt die Qualifikation für die Europameisterschaft. Dort geht es zuerst gegen Norwegen und Schottland. Die Gesichter und dazugehörigen Charaktere für seine neue Aufgabe kennt de la Fuente gut. Fast alle heutigen Nationalspieler hat er schon in einer der Nachwuchsmannschaften trainiert, für die er von 2013 an beim Verband verantwortlich war.

Zuletzt holte er 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille für Spanien. Vor dem Turnier stand de la Fuente stark im Fokus, weil er den erfahrenen Sergio Ramos zu Hause ließ. Er bewies Haltung, diese Erfahrung könnte noch nützlich werden. Für die WM war Ramos ebenfalls nicht nominiert worden. Offiziell zurückgetreten ist er aus der Nationalmannschaft aber noch nicht.