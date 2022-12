Meilenstein Fußball-WM : Kann es Deutschland besser als Qatar?

Wer sich wie viele andere Länder die WM nicht durch die „One Love“-Brille anschaute, oder sich vor Schreck über den Weltverband den Mund zuhielt, sondern auch auf Dinge blickte, die für ein globales Event einer Milliardenindustrie zentral sind, muss trotzdem nicht das Urteil ihres skrupellosen Präsidenten teilen: die beste WM aller Zeiten. Gleichwohl gilt: Qatar ist ein Meilenstein. Das sichtbarste Zeichen in der Fußballgeschichte, was sich mit der Wucht unermesslicher Geldströme und entsprechendem Willen schaffen lässt – trotz Widerstände und dunkler Schatten. Die Herren des Fußballs konnten sich in Qatar so als das inszenieren, was sie sein wollen: als „Masters of the Universe“.

Künftig werden dem Weltverband FIFA und den angeschlossenen Verbänden zusätzliche Milliarden zufließen. Die Rechnung geht auf. Moralische Schnappatmung über den Zustand des Fußballs und die Prioritäten seiner Macher wird beim Realitäts-Check aber nicht helfen: so, und nicht anders, funktioniert im Jahr 2022 die Fußballwelt. Und das hat Auswirkungen, auch auf die EM 2024.

Lichtjahre von deutschen Verhältnissen entfernt

Die will Deutschland mit dem Anspruch ausrichten, vieles besser zu machen als Qatar. Aber als Sportveranstalter wird man sich nicht nur an Menschenrechts- und Diversitätsfragen am Vorgänger messen lassen können. Auch der funktionale, technische Rahmen gehört dazu. Und da lässt sich jetzt schon sagen: Die Sache sieht nicht gut aus. Allein bei dem Gedanken an saubere sowie pünktlich und autonom einfahrende Metros, die in Doha wie die Fortsetzung der Business-Class wirken, sollten sich europäische Fans im Sommer 2024 in deutschen Zügen besser die Augen zuhalten.

Auch was die digitalen Zustände angeht – die in Qatar auf Höhe der Zeit waren, und damit Lichtjahre von deutschen Verhältnissen entfernt – wird man sich mit dem WM-Gastgeber kaum vergleichen wollen. Und die Stadien, in denen Europa in eineinhalb Jahren spielt, werden dieselben sein, die vor 20 Jahren für die WM 2006 gebaut wurden. Die setzten Maßstäbe, damals. Auch bei der EM 2024 lebt Deutschland von der Substanz.

Für die Erkenntnis, dass Deutschland kein Organisationsweltmeister mehr ist, hat es die WM natürlich nicht gebraucht. Keine Frage: Die Investitionen in Qatar erreichten absurde Höhen. Und forderten einen hohen menschlichen Preis.

Doch bei aller berechtigten Kritik: Die exzellenten Bedingungen, die das Emirat zu himmelschreienden Kosten schuf, werden ihre Wirkung entfalten. Es gibt weiterhin genug Staaten, die den Sport als Bühne kaufen wollen. Und genug Verbände, die schwach werden. China träumt von der WM 2030, Qatar von Olympia 2036.

Deutschland wird sich eingestehen müssen, dass es im Weltsport auf diesem Niveau als Organisator kaum mehr mitspielen kann, vielleicht aus guten Gründen auch nicht mehr will. Das ist eine, aber nicht die einzige Wahrheit, der man nach Qatar ins Auge blicken sollte.

Es wäre daher umso wichtiger, wenn sich Deutschland in gelebter Großzügigkeit als warmherziger und weltoffener Gastgeber bei der EM zeigen könnte. Und nicht weiter das Bild von denjenigen in der Welt reproduziert, die alles besser wissen, aber vieles nicht mehr besser können. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist allerdings zu befürchten: auch das wird ein langer, schwieriger Weg.