Aktualisiert am

Deutschland rutscht in der Weltrangliste weiter ab

Nach WM-Debakel : Deutschland rutscht in der Weltrangliste weiter ab

Das frühe Aus in Qatar hat für die deutsche Nationalelf Folgen im FIFA-Ranking. Für das Team von Bundestrainer Flick rücken die Top Ten weiter in die Ferne. Noch härter trifft es die Dänen.

Bild des Scheiterns: Deutsche Nationalelf in Qatar Bild: dpa

Durch das WM-Debakel ist die Männer-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Weltrangliste des Fußball-Weltverbandes FIFA weiter abgerutscht. Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Hansi Flick schließt das Jahr 2022 auf dem 14. Platz ab, nachdem sie im Oktober noch Elfte gewesen war. Der Abstand zu den ersten zehn Plätzen wuchs von 16,36 auf 45,8 Punkte an. Grund ist das Ausscheiden schon mit Abschluss der Vorrunde der WM.

Rekord-Weltmeister Brasilien konnte seine Führung knapp behaupten, auch wenn Argentinien mit dem WM-Triumph in Qatar auf Platz zwei ganz dicht herangerückt ist. Bei einem WM-Finalsieg in regulärer Spielzeit hätte Argentinien den Erzrivalen in der Wertung als Nummer eins abgelöst. Auf Platz drei schob sich der unterlegene WM-Finalist Frankreich vor.

Größter „Gewinner“ ist wenig überraschend Marokko. Der erste WM-Halbfinal-Teilnehmer aus Afrika machte einen Sprung vom 22. auf den 11. Platz. Auch Australien (27.) schob sich dank des Achtelfinal-Einzugs in Qatar um elf Ränge nach vorne.

Einen noch größeren Rückschritt als Deutschland musste Dänemark in dem Ranking hinnehmen. Die bei der WM ebenfalls bereits in der Vorrunde ausgeschiedenen Dänen fielen um acht Plätze auf Rang 18 zurück.