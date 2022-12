WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Soundtrack der FIFA

Wieder mal hinunter in die U-Bahn, wieder alle paar Meter eine Volunteer-Hand, die den Weg weist, wieder alle drei Minuten ein Zug, täglich grüßt das Murmeltier – oder: die WM in Dauerschleife. Das lässt sich auch über ihren Soundtrack sagen. Und abgesehen davon, dass Musik natürlich immer Geschmackssache ist, muss man nach vier Wochen in Qatar festhalten: Das ist gut und schlecht zugleich.

Das Schlechte zuerst: Säuselte die Popstimme aus den Lautsprechern in der Station gerade „Live the passion“? Oder war es doch nur so ähnlich? Ist ja auch egal, irgendwas mit Liebe, Leben und Leidenschaft jedenfalls, so wie alle diese Fußball-Songs aus dem Baukasten der Gefühle. In Qatar berieselt einen gern auch noch „Hayya hayya“, was so viel heißt wie „Willkommen“, und auch wenn die Wege zum Stadion kurz sind, können sie einem ziemlich lang vorkommen, wenn das Lied zum dritten Mal von vorn anfängt. Steriler Sound zu steriler Atmosphäre draußen, passt, gibt ja auch keine Lokale mit Bildschirm, auf denen man Fußball sehen könnte.

Aber damit schon zum Guten: Drinnen kann sich diese WM wirklich hören lassen, und das liegt nicht nur am State-of-the-Art der Soundanlage. Nicht schlecht schon vor dem ersten deutschen Spiel: „Welcome to the Jungle“. Ganz anders, aber auch sehr gut: Elvis, „If I can dream“, vor Frankreich gegen Marokko. Und dann die WM-Standards: Tiësto mit „The Business“, Bässe in die Bauchgrube, wie man sie sonst eher aus der Disco kennt: „Let’s get down, let’s get down to business / Give me one more night, one more night to get this.“ Gerne auch mehr! Oder The Weeknd, „Blinding Lights“, lief zum Beispiel in der Halbzeit von Deutschland gegen Costa Rica, man dachte, jetzt geht die WM so richtig los, „Ooh, I’m drowning in the night“, danach war Deutschland zu Hause aber das Lied immer noch im Ohr.

Ist ja richtig, dass der DFB Gianni Infantino nicht mehr wählen will. Aber vielleicht kann er ihn trotzdem bitten, seine Playlist für die Heim-EM zu teilen.