Turnier in drei Ländern : FIFA benennt Austragungsorte für Fußball-WM 2026

Noch bevor die WM 2022 in und um Doha stattfindet stehen die Orte für das Turnier 2026 statt. Es findet in den drei Ländern USA, Mexiko und Kanada statt – und wird deutlich weitere Wege haben.

Die Spiele um den WM-Pokal finden 2026 in den USA, in Mexiko und in Kanada statt. Bild: AFP

Gut fünf Monate vor dem Start der Fußball-WM in Qatar stehen die Austragungsorte für die danach folgende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko fest. Das Turnier 2026 wird das erste mit 48 Teilnehmern. Der Weltverband Fifa berücksichtigte bei der live im US-Fernsehen übertragenen Vergabe am Donnerstag (Ortszeit) auch das erst vor zwei Jahren eröffnete SoFi Stadium südlich von Los Angeles, obwohl das Spielfeld des etwa fünf Milliarden US-Dollar teuren Stadions zu schmal ist und extra umgebaut werden muss, um den Regularien zu entsprechen.

Insgesamt bekommen 16 Städte WM-Spiele – Guadalajara, Mexiko City und Monterrey in Mexiko, Vancouver und Toronto in Kanada und neben Los Angeles zehn weitere Städte in den USA. Welche Städte das Finale und das Eröffnungsspiel ausrichten, steht noch nicht fest. „Wir werden uns Zeit nehmen mit der Entscheidung. Wir werden dafür die besten Städte auswählen“, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino.

60 der 80 Spiele sollen in den USA stattfinden, darunter alle Partien ab dem Viertelfinale. Je zehn Spiele sind nach aktuellem Stand in Kanada und Mexiko geplant. Alle Stadien haben eine Kapazität von mindestens 60.000 Zuschauern.

„Nummer-eins-Sport bis 2026“

Infantino sagte in New York und damit in unmittelbarer geografischer Nachbarschaft zu den Zentralen der National Basketball Association (NBA) und der National Football League (NFL): „Bis 2026 wird Fußball der Nummer-eins-Sport in diesem Teil der Welt sein.“

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP hatte die WM 2018 im Schnitt 5,04 Millionen Zuschauer im US-Fernsehen, spanischsprachige Sender mitgerechnet. Die NFL kam in der vergangenen Saison auf einen Schnitt von 17,1 Millionen.

Im Westen der USA sind neben dem SoFi Stadium das Levi's Stadium der San Francisco 49ers und das Lumen Field in Seattle vertreten. Das Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs, das AT&T Stadium der Dallas Cowboys und das NRG Stadium der Houston Texans sind die Gastgeberstadien in der Mitte des riesigen Landes. Im östlichen Teil sind Atlanta, Boston, Philadelphia, Miami und New York dabei.

Der Rose Bowl in Los Angeles, 1994 bei der letzten WM in den USA noch Austragungsort des Finales zwischen Brasilien und Italien, ging von den verbliebenen Bewerbern ebenso leer aus wie Edmonton in Kanada, Baltimore, Cincinnati, Nashville und Orlando, das 1994 ebenfalls noch Austragungsort war.

Die südamerikanischen Nationen Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay haben sich derweil wieder als gemeinsame Ausrichter der WM-Endrunde 2030 ins Spiel gebracht. „Zu ihrer 100-Jahr-Feier sollte die Weltmeisterschaft an ihre Originalstätte zurückkehren“, forderte CONMEBOL-Präsident Alejandro Dominguez nach einem Treffen der fünf Verbände in Paraguays Hauptstadt Asuncion.

Während der Corona-Pandemie war ein entsprechender Vorstoß Uruguays, 1930 Ausrichter der WM-Premiere, eingeschlafen. Nun nimmt in den kommenden Wochen ein runder Tisch in der Hauptstadt Montevideo seine Arbeit auf. Die südamerikanische Entwicklungsbank CAF soll bereits Hilfe bei der Finanzierung von Stadionbau und -renovierung zugesagt haben.

Für die 24. Auflage der WM-Endrunde haben bereits Spanien und Portugal eine gemeinsame Bewerbung angekündigt. Gleiches gilt für ein Balkan-Quartett mit Bulgarien, Griechenland, Rumänien und Serbien. Jüngst hatte zudem FIFA-Präsident Infantino erstmals eine Austragung im zwei Kontinentalverbänden mit Israel sowie arabischen Ländern als Gastgeber in Aussicht gestellt.