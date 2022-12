Torwart Dominik Livaković : Wer ist dieser Elfmeter-Held aus Kroatien?

Aktualisiert am

Beim dramatischen Aus von Brasilien mit Neymars Tränen rückt der Sieger fast in den Schatten. Die Kroaten gewinnen wieder ein Elfmeterschießen. Das liegt an einem Mann mit besonderen Fähigkeiten.

Am Boden, aber glücklich: Kroatiens Torwart Dominik Livaković Bild: AP

Wenn ein im Weltfußball weitgehend unbekannter Torwart nach einem Viertelfinale bei einer WM als Spieler des Spiels ausgezeichnet wird, muss er Besonderes geleistet haben. Wenn das passiert, nachdem ein im Weltfußball kaum bekannterer Spieler als Neymar in der Verlängerung das 1:0 für Brasilien erzielt hat, muss das Geleistete noch außergewöhnlicher sein. Als am Freitagabend in den Katakomben des Education-City-Stadions in ar-Rayyan der Ausgezeichnete vor die Journalisten trat, war es eben nicht der brasilianische Star – sondern der kroatische Torwart Dominik Livaković.

Während Neymar noch auf dem Rasen weinte, feierte Livaković mit den Seinen auf der anderen Seite des Platzes vor den kroatischen Fans, ungefähr an der Stelle, an der er eine halbe Stunde zuvor noch enttäuscht auf dem Boden gekniet hatte. Denn in der 105. Minute wurde er doch bezwungen. Vorher hatte Livaković mehrfach glänzend pariert, auch gegen Neymar, und das 0:0 gehalten. Dann aber war er machtlos. Nach doppeltem Doppelpass tauchte Neymar vor ihm auf, tanzte mit dem Ball zur Seite, Livaković war aus dem Spiel, der Ball im Tor. Doch es war nicht der Anfang vom kroatischen Ende.

Die kroatische WM-Geschichte geht weiter. Immer weiter? Das Leitmotiv von Oliver Kahn, der die sportlichen Heldentaten des Dominik Livaković im Stadion verfolgte, trifft auch auf diese Mannschaft zu. „Wir sind als Kämpfer aufgewachsen“, sagte er. „Wir lassen unsere Herzen auf dem Platz.“ Das sei alles, was Kroatiens Erfolg ausmache. So sah es auch sein Coach. „Wir werden im Elfmeterschießen zum Favoriten, weil unsere Gegner wissen, wie gut wir darin sind“, sagte Zlatko Dalić. „Es ist fast so, als hätten sie schon verloren. Die Brasilianer hatten Angst, dass unser Torwart wieder halten würde.“

Nur Neymar tanzt ihn aus

Bis es zum Elfmeterschießen kam, brauchte es jedoch nach Neymars Kunststück den Ausgleich. Den besorgte Bruno Petković in der 117. Minute. Dem wuchtigen Stürmer war vorher nicht viel gelungen. Immer wieder spielten die Kollegen den Mittelstürmer an in der Hoffnung auf ein wenig Entlastung. Doch der Angreifer von Dinamo Zagreb war zumeist auf sich allein gestellt und verlor die Bälle. Dann aber gewann er die Herzen aller Kroaten. Den Rückpass in den Strafraum nahm er mit links. Der Ball wurde von Marquinhos, der später noch eine Rolle spielen sollte, abgefälscht. 1:1. Elfmeterschießen.

Das war nichts Neues für Kroatien. Schon im Achtelfinale gegen Japan fiel die Entscheidung hier. Und bei der WM 2018, die erst mit der Finalniederlage gegen die Franzosen endete, gab es auf dem Weg dorthin zwei Siege im Elfmeterschießen, im Achtelfinale gegen Dänemark und im Viertelfinale gegen Russland. Damals hielt Danijel Subašić, diesmal Dominik Livaković. Gleich den ersten Versuch von Rodrygo parierte er, der vierte brasilianische von Marquinhos prallte gegen den Pfosten. Mätzchen brauchte Livaković nicht. Er ist ein ruhiger Vertreter auf der Linie und konzentriert sich auf sich. Vor dem Shootout studierte er lediglich einen Zettel mit den beliebtesten Schusszielen der Brasilianer.

Livaković ist kein Jungspund mehr, er ist bereits 27 Jahre alt. Doch er spielt „nur“ bei Dinamo Zagreb in der Heimat. Daher hielt sich seine Bekanntheit auf der großen Fußballbühne in Grenzen. Mit dem Klub ist er regelmäßig in der Champions League, scheidet aber auch regelmäßig zeitig aus. Aber es gibt ein paar Höhepunkte. Zagreb schlug im September, nicht zuletzt dank Livakovićs Paraden, den FC Chelsea. Einen Tag später wurde dessen deutscher Trainer Thomas Tuchel entlassen. Mit Zagreb gewann er vier Mal die kroatische Meisterschaft, zwei Mal sogar kombiniert mit dem Pokalsieg.

Die Erfolge in der heimischen Liga brachten ihn auch ins Nationalteam. Dort aber stand er zunächst im Schatten von Subašić, der, wie Livaković nun gegen Japan, 2018 gegen Dänemark drei Versuche in einem WM-Elfmeterschießen parierte. Das schaffte sonst nur der Portugiese Ricardo im Viertelfinale 2006 gegen England. Dabei startete Livaković seine internationale Karriere für Kroatien, aus heutiger Sicht, überraschend. Seinen Einstand gab er für die „Karierten“ 2017 beim Spiel um Platz drei beim unwichtigen China Cup gegen Chile – und verlor mit dem Team tatsächlich im Elfmeterschießen.

Nun ist alles anders. „Wir sind total erfahren bei Elfmeterschießen, das ist unser Erfolgsrezept“, sagte Livaković. Auch Ko-Trainer Ivica Olić, einst Spieler in der Bundesliga, strich die Qualität heraus. „Ich war ziemlich sicher, wir werden das wieder schaffen. Weil wir einen Weltklasse-Torhüter haben. Zudem haben sich sieben, acht Schützen gemeldet, die schießen wollten. Das zeigt den Charakter dieser Mannschaft“, sagte er. Kurios: Seit 24 Jahren gab es bei einer WM für Kroatien keinen K.o.-Sieg in der regulären Spielzeit mehr. Argentinien sollte sich im Halbfinale am Dienstag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM) auf einen längeren Abend einstellen. Und einen Torwart, der weiß, wie man Elfmeter hält.

Das Ballgefühl in den Händen hat er früh erhalten. Zunächst spielte Livaković Basketball, kam dann zum Fußball. „Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen, und schon in der zweiten Trainingseinheit wurde ich Torhüter“, erzählte er einst der Zeitung „Jutarnji list“ über seine Anfänge. Inzwischen ist er auf der großen Bühne angekommen, unterstützt von seiner Frau Helena, die er im vergangenen Sommer in der Heimat heiratete. Sie sticht auch auf der Tribüne heraus. Während alle das rot-weiße Kroatien-Muster tragen, ist sie stets im leuchtend grünen Shirt ihres Mannes zu sehen.