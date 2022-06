Englands große Fußballhoffnung : Der Draufgänger Jude Bellingham

Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten: Mit 18 Jahren will Jude Bellingham das englische Nationalteam mitreißen. Sein Plan: Weltmeister werden. Doch der Jungstar denkt an mehr als nur an Sport.

Besonders aufgefallen ist Jude Bellingham nicht am vergangenen Freitag während der Partie der englischen Nationalmannschaft in Ungarn, und doch war es irgendwie ein Jude-Bellingham-Spiel, das in Budapest mit 0:1 verloren ging. Das Projekt von Nationaltrainer Gareth Southgate befindet sich in einem Prozess des Neuaufbaus, so wie Bellingham noch daran arbeitet, seinen Platz in dieser Mannschaft zu finden, die am Dienstagabend in München auf die deutsche Elf trifft (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Nations League und im ZDF)

Vor allem jedoch wurde jenseits der Überlegungen zu Aufstellung, Form und Belastungsteuerung nach dem Spiel über ein Thema diskutiert, das Bellingham immer wieder lautstark zur Sprache bringt. Während des „Anti-Rassismus-Kniefalls“ vor dem Anpfiff wurden die englischen Spieler von den ungarischen Zuschauern ausgepfiffen, die damit bestätigten, was Bellingham wenige Tage zuvor in einem viel beachteten Interview angesprochen hatte: Rassismus im Fußball ist allgegenwärtig.