DFB-Team gegen Costa Rica : „Ein 8:0 ist eher unrealistisch“

Sollte Spanien gegen Japan verlieren, müsste Deutschland Costa Rica am Donnerstag im letzten Gruppenspiel (20.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM , in der ARD und bei MagentaTV) hoch schlagen, um die Spanier in der Tabelle noch zu überholen. Denn die „Furia Roja“ holte im Auftaktspiel ein 7:0 gegen die Mittelamerikaner. Auf solche Rechenspiele möchte sich das DFB-Team aber nicht einlassen.

Thomas Müller hob in al-Shamal hervor, dass ein Ergebnis von 8:0 für eine Weltmeisterschaft äußerst unrealistisch sei. Außerdem wäre eine solche Herangehensweise nicht „gesund“; ein solches Risiko gleich zu Beginn einzugehen, so Bayerns Offensivspieler weiter, sei zu hoch. Dennoch, ein Erfolg sei Pflicht: „Wenn der Weltfußball auf Deutschland gegen Costa Rica schaut, denke ich, dass wir von außen gesehen der Favorit sind. Ich denke, es ist völlig klar, dass wir gewinnen müssen. Aber wir haben natürlich Respekt.“

Beim DFB stellt man sich deshalb zunächst einmal die Frage: Wie Costa Rica schlagen? Müller ging hierfür ins fußballerische Detail. Es komme auf ein gutes Positionsspiel an, dann brauche es in der Offensive etwas Dynamisches, Unerwartetes. Der Gegner soll aus seinen Positionen herausgezogen werden, manchmal auch durch Wege, die der Zuschauer zunächst einmal gar nicht sieht. Und man brauche eine gute Kontersicherung. Letzteres, so Müller, bedeute nicht, mit zahlreichen Spielern im Mittelkreis auf den Gegner zu warten, sondern diesen bei gegnerischem Ballgewinn gleich zu stellen und ihm so seine direkten Passoptionen zu nehmen.

„Ein Sieg gegen Costa Rica ist Pflicht für uns“

Niclas Füllkrug, der darauf hoffen darf, erstmals von Beginn an für die Nationalmannschaft aufzulaufen, hielt sich mit der Fachsimpelei zurück, machte aber klar: „Ein Sieg gegen Costa Rica ist Pflicht für uns.“ Dabei soll auch das gute Gefühl helfen, welches das DFB-Team nach dem achtbaren 1:1 gegen Spanien durchfährt. Es sei natürlich immer besser, einen Rückstand aufzuholen, sagte Füllkrug, das sei ein bisschen so wie wenn man ein Spiel drehe. Vor allem er selbst trug dazu mit seinem späten Ausgleich bei, ein Mutmacher für die kommende Aufgabe. „Wir werden noch einige goldene Momente brauchen. Viele Spiele sind Spitz auf Knopf“, sagte Müller.

Auch er blickte erfreut auf das Duell mit den Südeuropäern zurück. „Positiv stimmt mich, dass wir auf höchstem Niveau auch gegen schwierige Gegner bestehen können. Da war ich vorher nicht so sicher“, sagte er und lobte vor allem Einsatz und Disziplin der Mannschaft. Das Team sei kompakter aufgetreten, man habe die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen kleinhalten können, und die Abwehrkette sei aggressiver als sonst aufgetreten.

Mit diesen Mitteln habe die DFB-Elf es geschafft, Spanien weit vom Tor fernzuhalten. Gleichzeitig sprach Bayerns Offensivspieler von Demut, ob des weiter negativen Torverhältnisses und nur einem Pünktchen auf der Habenseite. „Es gibt keinen Grund, euphorisch zu sein.“ Selbstkritisch fügte er an: Er sei von sich überrascht, noch keinen einzigen Torschuss beim Turnier abgegeben zu haben, wo es doch im Training so gut klappe.

Erinnerung an 2018

Letzteres bestätigte Füllkrug und pflichtete seinem in puncto WM-Spielen erfahrenerem Kollegen bei: „Es ist ein richtiger Schritt gewesen, aber es ist immer noch ein 1:1. Das gibt uns zwar Energie, aber damit ist noch nichts vollbracht.“ Die Ausgangslage erinnert ein wenig an 2018, als die DFB-Auswahl nach dem späten Sieg gegen Schweden (2:1) nur noch Südkorea (0:2) hätte schlagen müssen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

„Was uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist, dass wir Chancen haben, ins Achtelfinale zu kommen und der Fußballwelt dann zu zeigen, was in uns steckt“, blickte Müller zwar optimistisch voraus, doch eine „Kraft des späten Tores“ wollte sich bei der Mannschaft damals nicht entwickeln. Es sei „eine ähnliche Situation“, sagte Müller. „Jetzt müssen wir es halt anders machen.“

Ob gegen Costa Rica er selbst oder Füllkrug in der Sturmspitze agieren solle oder beide zusammen aufgeboten werden, wollte Müller nicht beantworten. „Meine Rolle ist an sich immer dieselbe gewesen, ich versuche vorneweg zu gehen“, sagte Müller. Die Aufstellung sei aber die Sache von Bundestrainer Hansi Flick. Torheld Füllkrug sieht sich nicht in Konkurrenz zu Müller. „Doofe Frage“, sagte er zum Thema, ob er oder Müller gegen Costa Rica stürmen solle.

Die FIFA teilte am Dienstag unterdessen mit, dass der DFB für die geschwänzte Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Spanien 10.000 Schweizer Franken (circa 10.100 Euro) Strafe zahlen muss. Zudem erteilte die Disziplinarkommission des Weltverbands dem DFB eine „Verwarnung“. Die FIFA sah es als erwiesen an, dass der DFB gegen Artikel 44 der WM-Regularien, Artikel 2.7.2 der Medien- und Marketing-Regeln sowie Artikel 8.5.3 des Team-Handbuchs verstoßen hat. An der einen Tag vor WM-Spielen abzuhaltenden Medienrunde hatte am Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick teilgenommen. Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt. Dies hatte der DFB mit Blick auf die lange Fahrt aus dem Team-Quartier im Norden Qatars in das Medienzentrum in Doha abgelehnt.