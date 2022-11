17 Jahre alter BVB-Stürmer : Darum sollte Moukoko mit zur WM

Am Samstag wurde in Dortmund wieder einmal viel über Lars Ricken gesprochen, der inzwischen eine eher stille Rolle bei Borussia Dortmund spielt. Der ehemals als Großtalent gefeierte Mann ist heute Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim BVB und immer noch eine Ikone. Seit Samstag sticht nun ein besonders gut passender Erbe aus der langen Liste der Dortmunder Jungprofis heraus. Beim 3:0 gegen den VfL Bochum weckte Youssoufa Moukoko süße Ricken-Erinnerungen, als er eine Kopie jenes denkwürdigen Moments schuf, mit dem Ricken an einem Mittwochabend im Mai 1997 zum ewigen Helden geworden war.

Bundesliga Liveticker

Damals hatte er im Alter von 20 Jahren mit einem Chip-Ball aus fast 30 Metern zum 3:1 gegen Juventus Turin getroffen und das Champions-League-Finale für den BVB entschieden. Moukoko war noch nicht geboren, als dieses berühmte Tor fiel, aber natürlich kennt er die Aufnahmen von diesem Moment. Auf die Frage, ob er sich Rickens Aktion bei seinem 3:0 gegen den VfL zum Vorbild genommen habe, erwiderte er: „Ja schon, kann man sagen.“