WM-Held von 2014 kehrt zurück : Die filmreife Wendung im Fall Götze

Der jugendliche Mario Götze schoss Deutschland einst zum vierten WM-Titel. Dann schien er in der Versenkung verschwunden. Nun ist er zurück: in der Form seines Lebens – als deutscher Hoffnungsträger.

Damals in Rio: Mario Götze nach dem Endspiel am 13. Juli 2014 Bild: Picture-Alliance

Bei seiner ganz persönlichen Wahl der Weltmeister von 2014 hat sich der Bundestrainer für Mario Götze und gegen Mats Hummels entschieden. Der Mittelfeldspieler aus Frankfurt und der Innenverteidiger aus Dortmund waren neben Thomas Müller die einzig damals aktiven Feldspieler, die sich mehr als acht Jahre nach dem WM-Triumph von Rio bis zuletzt noch Hoffnung auf eine Nominierung für die WM-Endrunde machen durften. Dass Hansi Flick nur dem Torschützen des goldenen Tores gegen Argentinien und nicht dem nimmermüden Innenverteidiger sein Vertrauen geschenkt hat, ist eine harte Entscheidung.

Hummels hat eine starke Saison gespielt, und nach dem Grundsatz, an dem sich Flick mit seinem Amtsantritt orientieren wollte – wonach die aktuelle Leistungsstärke der Gradmesser für Nominierungen sei – ist es nicht verwunderlich, dass der Dortmunder auf eine Einladung gehofft hatte. Dass die Innenverteidiger Niklas Süle oder Matthias Ginter (der Freiburger stand bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien ebenfalls im Kader, spielte aber keine Sekunde) in dieser Spielzeit stärkere Auftritt gezeigt hätten als Hummels, lässt sich jedenfalls kaum behaupten.

Doch andere Faktoren dürften eine zentrale Rolle bei Flicks Entscheidung gegen ein zweites Comeback von Hummels gespielt haben: Mit der Dortmunder Führungskraft auf dem Platz und im Kader wäre die Hierarchie in der Nationalelf eine andere gewesen, die Balance hätte sich verändert – für Flick vielleicht zu sehr.

Mit Hummels in der Abwehrzentrale wäre nach rund eineinhalb Jahren unter dem neuen Bundestrainer auch sportlich nicht mehr viel von dem übrig geblieben, was Flick bisher an Teamstruktur in der Defensive aufgebaut hat. Und mit der Nominierung von Götze könnte sich schon die Statik des deutschen Mittelfelds plötzlich komplett verändern – beides zusammen wäre sehr viel Veränderung gewesen.

Eins sollte nach den Eindrücken dieser Saison rund zwei Wochen vor dem WM-Start klar sein: Götze ist in der Form seines Lebens. Der Torschütze des herrlichen WM-Siegtores von 2014 ist mit 30 Jahren ein viel besserer, souveränerer und widerstandsfähigerer Götze als er es damals – und jemals – im Trikot der Nationalelf gewesen ist.

Am Abend vor seiner WM-Nominierung hat er beim Frankfurter 4:2-Sieg gegen Hoffenheim eine absolute Weltklasseleistung gezeigt. Er ist Dreh- und Angelpunkt einer Mannschaft, die nach dem FC Bayern derzeit den attraktivsten Fußball der Liga spielt. Es gibt im Augenblick wohl keinen kreativeren und ballsicheren deutschen Mittelfeldspieler, abgesehen vielleicht von Toni Kroos.

Götze ist also auch ein Spieler für die Startformation. Er kann den Deutschen geben, was derzeit kein anderer Mittelfeldspieler so verlässlich zu geben versteht: den perfekten und gleichzeitig überraschenden Pass in die Spitze, dazu Übersicht und Ruhe im Aufbauspiel. Im Duett mit dem Wunderkind Jamal Musiala könnte das Herz des deutschen Spiels in Qatar so schön und temperamentvoll schlagen wie lange nicht.

Mehr zum Thema 1/

Doch wie auch immer der Bundestrainer die Zentrale besetzen wird: Womit nach Götzes letztem Länderspiel im Jahr 2017 kaum niemand noch gerechnet haben dürfte, ist im November neue deutsche Fußball-Wirklichkeit – der jugendliche WM-Held von gestern, der in der Versenkung verschwunden schien, hat sich nach all den langen Jahren selbst zum großen WM-Hoffnungsträger gemacht. Das ist vor dem Anpfiff dieser so hochumstrittenen WM ein wunderbarer und kaum mehr für möglich gehaltener fußballromantischer Gewinn.