Thilo Kehrer im Interview : „Gut, dann halt links“

Kaum ein Nationalspieler ist so vielseitig wie Thilo Kehrer. Im Interview erklärt er seine Positionswechsel in der DFB-Auswahl und die dauernden Querelen bei seinem Klub Paris Saint-Germain.

In Paris war die Stimmung zuletzt explosiv, im Heimspiel gegen Bordeaux wurde das Team vom eigenen Publikum ausgepfiffen, wie man das selten erlebt, vor allem Neymar. Erklären Sie uns mal: Was ist da los?

Es ist schwierig, einen einzigen Grund zu nennen. Das liegt natürlich auch an den gestiegenen Erwartungen. Seit dem Aus in der Champions League herrscht eine Riesenfrustration, bei Spielern wie Fans. Der Anspruch von PSG ist es, Titel zu gewinnen, und es ist eben noch nie gelungen, diesen einen, größten Pokal im europäischen Vereinsfußball zu holen. Entsprechend groß ist die Sehnsucht danach. Wenn man dann ausscheidet, noch dazu in dieser Art und Weise, dann entsteht so eine Frustration.