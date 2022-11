DFB-Team und „One Love“-Binde : Symbol des Scheiterns

Vor der WM in Qatar noch mit der Binde am Arm: Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer (links) Bild: picture alliance / Pressebildagentur ULMER

Das F im Akronym DFB steht nicht etwa für Feigling, es steht für Fußball. Daran zu erinnern kann nicht schaden in diesen Tagen, in denen sich die Nationalmannschaft mit dem Vorwurf auseinandersetzen muss, nur noch eine Ansammlung von Angsthasen zu sein.

Erst war sie – wie sechs andere europäische Nationen – vor dem Fußball-Weltverband FIFA eingeknickt und verzichtete auf die mit einigem Tamtam angekündigte „One Love“-Kapitänsbinde, mit der sie bei dieser Weltmeisterschaft in Qatar ein Zeichen setzen wollte gegen Homophobie, Rassismus und Antisemitismus. Dann fehlte ihr auf dem Platz jedwede Entschlossenheit, sodass sich nach dem ersten Spiel, der 1:2-Niederlage gegen Japan, ein Bild verfestigt: Aus der einstigen Fußball-Großmacht ist ein Zwerg geworden.

Diese WM ist ein einziges politisches Statement

Das schmerzt. Zumal die Chance, Spuren in der Fußball-Geschichte zu hinterlassen, selten größer war als bei dieser Wüsten-WM. In den klimatisierten Stadien, die von Arbeitsmigranten oft unter Einsatz ihres Lebens entstanden. In einem Land, in dem Homosexuellen noch immer Tod oder Folter drohen. Wer sich das vor Augen führt, begreift, dass diese Chance im Grunde eine Pflicht ist. Und wer behauptet, dass Sport und Politik nicht vermischt werden sollen, blendet die Wirklichkeit aus. Denn diese WM ist ein einziges politisches Statement, das Problem ist nur: Die Regeln bestimmen die FIFA und Qatar.

Die Hand vor den Mund zu halten, wie es die Deutschen beim Mannschaftsfoto gegen Japan getan haben, als Zeichen des stummen Protests gegen die FIFA, ist zu wenig. Wer es ernst meint, muss an Grenzen gehen oder sogar darüber hinaus. Der darf Konsequenzen nicht fürchten, darf vor Strafen oder Sanktionen nicht zurückschrecken. Ob das zu viel verlangt ist? Nein. Wer mit dem Anspruch zur WM fliegt, dort deutliche Zeichen zu setzen für die eigenen Werte, und dies genau so kommuniziert, muss sich daran messen lassen.

Fußball ist nicht mehr bloß ein Spiel, es kommt nur im Gewand der Unschuld daher. Das ist ein Trick, um die Menschen zu verführen. Doch viele lassen das nicht mehr mit sich machen. Die TV-Quoten dieses Turniers sind weitaus geringer als die der vergangenen Weltmeisterschaften. Das ist ein gutes Zeichen. Denn Liebe ist kein politisches Statement, es ist zuallererst ein Gefühl. Sie kommt und geht, sie hält sich nicht an diktierte Regeln – und manchmal muss man um sie kämpfen.

Die „One Love“-Binde ist nicht unumstritten, sie ist nicht mehr als eine Light-Version der Regenbogenbinde. Sie ist ein PR-Instrument, ein Marketingtool. Dass sie dennoch von der FIFA verboten wurde, ist im Kontext dieser WM mit all ihren Missständen letztlich eine Petitesse. Aber diese Binde ist nun auch zu einem Symbol des Scheiterns geworden. Wer es gut meint mit den deutschen Fußballern, sieht sie wieder als jene, die sie vor allem sind: Menschen, die gut gegen einen Ball treten können. Aber nicht einmal das scheint mehr gewiss.