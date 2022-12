WM-Blamage und „One Love“-Farce : Zeit für eine Zäsur im DFB-Team

Krisengipfel gehören für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mittlerweile zum Alltag. An diesem Mittwoch findet wieder einer statt. Diesmal müssen Direktor Bierhoff und Bundestrainer Flick gegenüber dem frischen Präsidenten Neuendorf und dem lang gedienten BVB-Geschäftsführer und DFB-Vizepräsidenten Watzke eine Analyse der vermurksten WM liefern. Und einen Plan, wie das alles bis zur EM 2024 besser werden soll.

Klar ist: Es geht bei diesem Gipfel um Konzepte, doch die entscheidende Frage dreht sich darum, ob Bierhoff und Flick noch genug Vertrauen für eine neue Chance besitzen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre und der jüngsten WM lässt sich sagen: Ein sportlicher und emotionaler Neuanfang der Nationalelf ist mit Bierhoff nicht vorstellbar. Dafür ist unter seiner Leitung zu viel kaputtgegangen.

Bierhoff trägt dafür die Verantwortung

Zur Erinnerung: Schon die vergangene EM wurde hergeschenkt. Oder besser gesagt: ein frühes Aus billigend in Kauf genommen. Im DFB war es Allgemeingut, dass Bundestrainer Löw in seinem letzten Turnier kaum mehr geeignet schien, die EM zu einem Erfolg zu machen. Doch vor der Entscheidung, die sportliche Führung schon zu diesem Zeitpunkt in andere Hände zu legen, scheuten sich der DFB und Bierhoff. Das Ergebnis ist bekannt: Eine Mannschaft, die mehr Potential besaß als der aktuelle WM-Kader, blieb unter ihren Möglichkeiten.

Bei dieser WM waren es auch nicht nur individuelle Fehler und Schwächen, die zu dem frühen Aus geführt haben. Die Nationalelf hatte zwar nicht die Qualität, um Weltmeister zu werden, aber sie war stark genug, die K.-o.-Runde zu erreichen. Diesmal hängt das frühe Scheitern auch mit einer mangelhaften sportlichen Fokussierung zusammen.

Wie sich immer deutlicher zeigt: Die Farce um die „One Love“-Binde und die Mund-zu-Geste haben einige Spieler, die sich unmittelbar vor dem WM-Start allein auf Fußball konzentrieren wollten, berechtigterweise als Störmanöver aus den eigenen Reihen empfunden. Die Nationalelf hat diese missglückte politische Aktion nicht geeint, sondern getrennt. Ob Bierhoff in diesem Prozess auch noch den Vertreter einer PR-Agentur zurate gezogen haben mag oder nicht: Er trägt in jedem Fall die Verantwortung für eine in jeder Hinsicht für den DFB schädliche Aktion.

Der Bundestrainer hat wiederum auch keine Argumente geliefert, weshalb er die Nationalelf zur Heim-EM weiterführen sollte. Neben kritikwürdiger Kaderauswahl, schlechten Auswechslungen und einer falschen Startformation gegen Costa Rica muss Flick mit dem Vorwurf leben, in eineinhalb Jahren keine Stammelf mit Automatismen gefunden zu haben. Das Team war schlechter als die Summe seiner einzelnen Spieler. Die Aufgabe eines Trainers ist es, das umgekehrte Ergebnis zu erzielen.

Es ist richtig, dass Flick erst knapp 18 Monate in der Verantwortung steht, und nicht 18 Jahre wie Bierhoff, doch auch sein Auftreten in Qatar (ohne Spieler zur Pressekonferenz, scharfe Abschottung) vermittelte viel von einem DFB-Geist, der dem deutschen Fußball schon länger nicht mehr guttut. Womöglich darf Flick trotzdem weitermachen. Das wäre allerdings eine Entscheidung, die seinen vergangenen Erfolgen beim FC Bayern und einem Mangel an Alternativen geschuldet ist. Aber nicht seiner Leistung als Bundestrainer.