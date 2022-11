Füllkrug-Einsatz fraglich : So schätzt Bierhoff Deutschlands WM-Chancen ein

Für DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar „nicht der Turnierfavorit“, aber gleichwohl ein Kandidat für den Titelgewinn. Entscheidend sei zunächst, gegen Japan gleich erfolgreich ins Turnier zu starten. „Wir sind gewarnt, von der ersten Minute an voll fokussiert zu sein. Dann ist mit der Mannschaft alles möglich“, sagte Bierhoff am Samstag in Al-Shamal. Er sehe „keine Übermannschaft“ im Teilnehmerfeld, führte aber namentlich Argentinien und Brasilien als „starke“ Teams an.

Nachdem die zuletzt verletzt pausierenden Thomas Müller und Antonio Rüdiger das erste Mannschaftstraining voll absolvieren konnten, sieht Bierhoff für Bundestrainer Hansi Flick alle Möglichkeiten bei der Aufstellung am kommenden Mittwoch (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) im Chalifa International Stadium gegen den ersten Gruppengegner Japan. „Es wäre schlimm, wenn Hansi keine Optionen hätte, das würde mir eher Kopfzerbrechen bereiten“, sagte Bierhoff. Den Kern der Startelf habe der Bundestrainer schon im Kopf.

Neuer: Können „in einen Flow" kommen

Auch Kapitän Manuel Neuer betonte in der DFB-Pressekonferenz vor seiner persönlich vierten WM noch einmal die Bedeutung eines guten Turnierstarts. Bei einem Erfolg im Auftaktspiel könne man als Team „in einen Flow“ kommen. Das Gegenbeispiel sei das 0:1 gegen Mexiko vor vier Jahren in Russland gewesen. Damals schied die DFB-Auswahl nach der Gruppenphase aus.

Das erste Mannschaftstraining in Qatar fand unterdessen ohne Niclas Füllkrug statt. Der Bremer Mittelstürmer fehlte bei der Einheit des deutschen Nationalteams am Samstagvormittag im Stadion des Al-Shamal Sports Club wegen eines grippalen Infekts. Ob der 29-Jährige im deutschen WM-Auftaktspiel gegen Japan zur Verfügung steht, ist unklar. „Man kann keine genaue Prognose machen“, sagte Bierhoff mit Blick auf das erste Gruppenspiel. Die DFB-Mediziner glaubten aber, dass die Zeit reichen werde und der 29-Jährige zum deutschen Gruppen-Auftakt „bereitsteht“. Füllkrug hatte beim mühevollen 1:0 im letzten WM-Test am Mittwoch in Maskat gegen den Oman bei seinem Länderspieldebüt den Siegtreffer erzielt.

Bayern-Profi Müller und Real-Abwehrspieler Rüdiger stiegen nach ihren mehrwöchigen Verletzungspausen wie geplant wieder ins Teamtraining ein. In der für Medien öffentlichen ersten Viertelstunde, die Flick mit zwei kurzen lauten Pfiffen eröffnete, hatten beide keine erkennbaren Probleme. Müller hatte wegen muskulärer Probleme beim FC Bayern ebenso pausieren müssen wie Abwehrchef Antonio Rüdiger, der eine Hüftblessur hatte, bei Real Madrid.

Flick hatte bei der Einheit 25 Spieler seines WM-Kaders dabei. Ersatztorwart Marc-André ter Stegen konnte nach seinem Magen-Darm-Infekt, der ihn zu einer verspäteten Anreise an den Persischen Golf zwang, mit Kapitän Neuer und Kevin Trapp trainieren.