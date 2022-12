Der Fall Flick : Verlust des Vertrauens auf allen Seiten

Es braucht schon viel Phantasie, dass aus dem über Nacht um Oliver Bierhoff ge­schrumpften Krisengipfel beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an diesem Mittwoch ein kraftvolles Signal für eine gemeinsame Zukunft ausgeht.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin.

Nachdem sich der jahrelange Manager der Nationalelf und zuletzt als Geschäftsführer Nationalmannschaft und Akademie der DFB GmbH & Co KG firmierende Bierhoff nach insgesamt 18 Jahren in Verbandsdiensten am Montag vorzeitig zurückgezogen hat, trat sein alter Kumpel Hansi Flick der neuen DFB-Führung um Präsident Bernd Neuendorf und dem 1. Vizepräsidenten Hans-Joachim Watzke am nächsten Morgen erst einmal kräftig vors Schienbein.